Olimpíada de Matemática: 123 alunos de Americana na 2ª fase

Americana terá 123 alunos do 6º ao 9º ano do

Ensino Fundamental da rede municipal de Educação na segunda fase da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP 2023. A divulgação dos locais de prova acontece em 31 de agosto e os testes serão aplicados no dia 7 de outubro.

A olimpíada ocorre em duas fases, sendo a primeira composta por uma prova objetiva de 20 questões e a segunda, por uma prova discursiva de seis questões. Passaram para a segunda etapa da edição 2023 da competição 25 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Jonas Correa de Arruda Filho, 24 da EMEF Prof. Florestan Fernandes, 24 da Prof. Milton Santos, 25 da EMEF Paulo Freire e 25 do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto. Os premiados serão conhecidos em 20 de dezembro.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, parabenizou os estudantes e a equipe pedagógica pela classificação. “Estamos muito orgulhosos e otimistas de que nossos alunos conquistarão, mais uma vez, bons resultados na OBMEP. Os estudantes participantes da olimpíada no ano passado receberam suas medalhas em cerimônia realizada ontem na Unicamp e estamos na torcida para anunciar novos medalhistas em breve”, declarou.

Ghizini se refere à entrega de medalhas de prata e de bronze para cinco alunos da rede municipal de Educação de Americana premiados na 17ª OBMEP 2022. Os medalhistas da prata são José Jonas Elias, da EMEF Prof. Florestan Fernandes, e Gabriel Henrique de Souza, ex-aluno da EMEF Prof. Milton Santos (agora no Polivalente). As medalhas de bronze foram para Gabriel Meneghel Pingueiro, da EMEF Paulo Freire, e Hector Yamamoto Lopes e Vinicius Mendes Brotolozo, matriculados na EMEF Prof. Jonas Correa de Arruda Filho.

Além deles, outros 17 estudantes das EMEFs Paulo Freire, Prof. Florestan Fernandes, Prof. Milton Santos e Prof. Jonas Correa de Arruda Filho e do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto foram reconhecidos com certificado de menção honrosa na competição do ano passado.

