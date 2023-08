Caps-Adulto fechado para dedetização quinta e sexta-feira

O prédio do Caps “Arte e Vida” será dedetizado nesta quinta (24)

e sexta-feira (25). Nestes dias, a unidade estará fechada e os atendimentos serão realizados no Centro de Atenção Psicossocial – AD localizado na Rua Joaquim Puppo, s/n, na Vila Dainese.

Durante o período, a equipe do Centro realizará uma ação informativa nas ruas da cidade em conscientização ao Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio. Os colaboradores irão abordar a população com orientações sobre o tema, com o objetivo de promover o bem-estar e qualidade de vida.

“O serviço de DDTzação é importantíssimo para garantirmos as melhores condições possíveis para o atendimento da população. Os pacientes não ficarão desassistidos, e aproveitaremos esses dias para conscientizarmos a população com relação ao Setembro Amarelo”, explicou a supervisora da rede de saúde mental, Paula Reimão.

Rede de saúde mental

Em Americana, a rede de saúde mental é constituída por três unidades, sendo:

– Caps”Arte & Vida” – atendimento para adultos. Rua Estevão Carlos Vicentini, nº 115 – Jardim Dona Rosa.

– Cap “Larissa de Almeida” – destinado ao público infantojuvenil. Rua dos Cravos, 1.702 – Jardim São José.

– Cap “Nova Vida” (álcool e outras drogas) – específico para adultos com grave comprometimento decorrente do uso de substâncias psicoativas. Rua Joaquim Puppo, s/n – Vila Dainese.

Recentemente, a Saúde ampliou o horário de atendimento dos Caps, que funcionam agora das 7h30 às 18h.

