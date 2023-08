A prefeitura de Americana divulgou, nesta quinta-feira, fotos aéreas da remodelação do trânsito no Portal de Entrada da cidade. A obra está concluída.

Após meses de transtornos aos motoristas com as obras, o problema do trânsito caótico no local parece ter sido resolvido pela administração do prefeito Chico Sardelli.

Veja como ficou:

