O Roteiro Gastronômico 2023, que acontece no próximo fim de semana (dias 25, 26 e 27), na região do Portal de entrada da cidade, terá novas atrações no primeiro dia de festa, na sexta-feira. O evento faz parte das comemorações do aniversário de 148 anos de Americana – “Americana voltou a sorrir”.

Para completar a programação, o público contará com uma apresentação especial com cinco talentos de Americana que se reuniram para presentear a cidade. É o projeto “Tudo Junto e Misturado”, com a participação do Pagode do Renan, New Samba, Rafa Ferreira, Iza Siqueira, e Robson Cruz, às 20h30.

Serão várias apresentações em dois palcos até domingo, valorizando artistas locais como DJs e músicos de gêneros como blues, samba, MPB e sertanejo.

Os destaques são o cantor Sâmi Rico, filho do lendário José Rico (1946-2015), com apresentação marcada para o segundo dia de festa, e a dupla César Menotti & Fabiano, no show de encerramento.

Confira a programação atualizada:

Sexta (25), das 17 às 22h

Abertura – Som ambientação – DJ – 17h

Samba da Nega (Palco 1) – Samba – 18h30

Banda Soul Blues (Palco 1) – Blues – 19h30

Tudo Junto e Misturado (Palco 1) – 20h30

Sábado (26), das 15h às 22h

Abertura – Som Ambientação – DJ (Palco 1) – 15h

Felipe Delafiori (Palco 1) – Sertanejo – 16h30

Orquestra de Violeiros (Palco 1) – Sertanejo – 18h30

Sâmi Rico (Palco 1) – Sertanejo – 20h30

Domingo (27), das 12h às 21h

Abertura – Som Ambientação – DJ (Palco 2) – 12h

Primas e Bordões (Palco 2) – MPB – 13h

Janaína de Cássia Trio (Palco 2) – Samba – 15h

Passagem de Som/Show Principal (Palco 1) – 17h

César Menotti & Fabiano (Palco 1) – Sertanejo – 19h

Além da música e dos pratos concorrentes no concurso que serão comercializados na festa, o Roteiro Gastronômico será solidário, com arrecadação de 1kg de alimento não perecível para o Fundo Social.

Para a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, “o Roteiro Gastronômico e o Aniversário de Americana são comemorações que ressaltam nosso potencial cultural e turístico, unindo sabores e tradições para enriquecer a experiência dos moradores e visitantes”.

