O Palmeiras foi a Colômbia e deu um passeio no Deportivo

Pereira em jogo das quartas-de-final da Copa Libertadores da América.

O Verdão bateu o time novato no torneio por 4 a 0 e foi arrasador já no primeiro tempo. Rafael Veiga anotou o 1o gol do time brasileiro aos 23 minutos. Ele converteu cobrança de pênalti sofrido pelo atacante Roni.

Pouco tempo depois, Marcos Rocha tabelou e saiu na cara do gol e anotou. O lance chegou a ser anulado com anotação de impedindo, mas o VAR reverteu a decisão de campo e confirmou o tento.

Em jogada de futsal, o ataque do Palmeiras chegou fácil ao terceiro gol. Mike recebeu de Dudu já dentro da área e fechou o placar do 1o tempo. O time colombiano ficou atordoado e torcendo para que o 1o tempo acabasse.

O segundo tempo foi bastante mais ‘morno’ com o time colombiano tentando reduzir a vantagem verde, mas quem anotou mais um foi o Palestra.

Roni, craque do jogo, fez o 4o gol Verde. Ele recebeu já dentro da área e fuzilou contra o goleiro.

Leia + Sobre todos os Esportes

O jogo de volta é no próximo dia 30 e o Palmeiras vem com gigante vantagem para garantir vaga nas semifinais do torneio continental mais importante.

O Verdão vai lutar para ser o 1o brasileiro Tetra da Liberta.

Confirmando a passagem para as semifinais, o time do técnico Abel Ferreira vai encarar um time argentino. O confronto dos gigantes hermanos envolve Racing e Boca Juniors.

A final do torneio será no Maracanã e mais dois times brasileiros seguem na luta. O Inter (RS) saiu na frente esta terça-feira fora de casa e o Fluminense começa a disputa esta quinta-feira, contra o Olympia Paraguai.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP