Sâmi Rico na programação do Roteiro Gastronômico 2023

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta segunda-feira (14) mais um nome na programação do Roteiro Gastronômico 2023, que será realizado nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no aniversário de 148 anos de Americana, na região do Portal de entrada da cidade. É o cantor Sâmi Rico, filho do lendário José Rico (1946-2015), com apresentação marcada para o segundo dia de festa, sábado (26).

O cantor foi recebido no gabinete pelo prefeito Chico, o vice Odir Demarchi e a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

“Um prazer anunciar a sensação do momento na nossa cidade, o cantor S. Rico nessa grande festa que será o Roteiro. Americana sorrindo de novo”, disse o prefeito Chico.

“Vamos todos lá curtir o Sâmi Rico, será muito legal. Vamos lotar o Portal”, disse Odir.

Sâmi, que já fez diversas participações na Festa do Peão, fará o primeiro show completo em Americana. O artista abriu mão do cachê e oferece a apresentação de presente para a cidade.

“Uma honra fazer parte dessa festa, o Festival de Gastronomia, e esse será meu primeiro show aqui em Americana. Tem a história do meu pai, agora começo a minha. Estou muito feliz e muito ansioso também. Vamos fazer um showzaço”, disse o cantor Sâmi.

“Muito bom ter uma prata da casa que está se revelando um grande artista, filho de um grande cantor, no nosso evento”, disse a secretária de Cultura e Turismo.

Carreira

Aos 23 anos, Sâmi lançou carreira e carrega as influências do pai, uma das maiores lendas do gênero.

O primeiro trabalho do cantor foi lançado no ano passado – o EP “Na Moagem”, com sete releituras, sendo quatro dos “gargantas de ouro” Milionário e José Rico.

Entre as referências que o fazem “beber na fonte” do pai, estão o comprometimento e a dedicação, qualidades sempre exaltadas em Zé Rico.

Seus últimos singles, “Juras de Amor”, “Estrela” e “Preguiça e Pijama” trazem essa mistura de influência raiz e modernidade.

Nas redes

Sâmi está hoje com quase 53 mil seguidores no Instagram; somando mais de 1 milhão de visualizações no Youtube e mais de 4 mil ouvintes mensais no Spotify.

Três dias de Roteiro Gastronômico

O RG 2023 terá início na sexta-feira (25), com atrações das 17h às 22h; no sábado (26), começam às 15h e vão até às 22h; e no domingo (27), do meio-dia às 21h. O encerramento contará com o show de César Menotti e Fabiano.

