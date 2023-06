Heineken lança novo refrigerante oficial em SP

Clash’d, refrigerante oficial do Grupo HEINEKEN, o primeiro brewed

do mercado brasileiro, promoveu uma experiência imersiva em um casarão dos anos 30 no centro de São Paulo, na terça-feira (27), para apresentar os três sabores da bebida: maçã golden, hortelã e capim limão; limão siciliano, morango e gengibre; e frutas vermelhas e hibisco, todos produzidos apenas com ingredientes naturais.

O evento, para cerca de 250 pessoas, explorou os atributos marcantes e sofisticados da bebida para além da degustação: toda a experiência sensorial foi desenvolvida a partir do conceito “Nem Tente Explicar” e contou com intervenções tecnológicas, cenografia, performances artísticas, música e pratos harmonizados para afirmar as qualidades únicas de Clash’d.

Já na chegada, um salão em branco com projeções esquentou a atmosfera misteriosa, que foi revelada em etapas: no primeiro ato, uma sala em tons rosados, em menção ao sabor Frutas Vermelhas e Hibisco; no segundo, esverdeado, o mergulho foi em Maçã Golden, Capim Limão e Hortelã e, no terceiro, a predominância amarelada do Limão Siciliano, Morango e Gengibre. Cada um dos atos contou com uma sala exclusiva, aberta ao longo da experiência, e contou com a marcante presença de Johnny Luxo como DJ e performer, caracterizado de acordo com cada rótulo – os acepipes e aroma das salas também variaram conforme os sabores de Clash’d.

A celebração contou, ainda, com a presença de Camila Coutinho, que produziu conteúdo especial para a marca em suas redes sociais e no Garotas Estúpidas, seu portal de conteúdo, e de Enzo Celulari, que curtiu o clima curioso de Clash’d durante as cinco horas de celebração, entre às 18h e 23h: o timing ideal para uma geração não só antenada como também produtiva, que aproveita a vida naturalmente.

O projeto foi desenvolvido e executado pela agência Atenas, que também está à frente das ações de ativação do novo produto nas praças do Rio de Janeiro e São Paulo.

“Estamos muito felizes em desenvolver e lançar esta marca global do Grupo HEINEKEN em primeira mão no Brasil. O mercado de refrigerantes hoje é dominado por bebidas artificiais, que geralmente contém a adição de conservantes e outros aditivos artificiais, e Clash’d vai na contramão desse cenário. Criamos o primeiro refrigerante brewed do mercado nacional, levando também em consideração os novos comportamentos dos consumidores, que buscam consumir produtos menos industrializados, sem abrir mão da qualidade e do sabor”, afirma Bruno Piccirello, diretor de marketing das marcas não alcoólicas do Grupo HEINEKEN no Brasil.

