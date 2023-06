Natal e Juçara cerram fileiras com deputado

Os prefeituráveis de Nova Odessa Cabo Natal e Juçara Rosolén

podem estar no mesmo barco em 2024. Os dois têm aparecido juntos e esta semana estiveram com o Deputado Estadual Rogério Nogueira no município de Indaiatuba.

Juntamente com a empresária e Presidente da ACINO Juçara Rosolen fomos até o escritório político do Deputado Estadual Rogério Nogueira no município de Indaiatuba. O Deputado estava de portas abertas para receber nossas demandas e solicitações para o município de Nova Odessa, reforçou o seu compromisso de levar adiante cada solicitação ao Governo do Estado. O Deputado Rogério Nogueira se mostra um municipalista, e muito preocupado com as demandas dos municípios, deixou seu mandato a disposição.

O texto acima foi escrito pelo vereador de primeiro mandato mas que foi o mais votado da cidade em 2020. Juçara garantiu sua filiação ao PP no começo deste mês e CN teve o PL ‘tungado’ pelo time Bill.

Os dois falam que não estarão no ‘barco’ dos favoritos Leitinho Schooder (PSD)- atual prefeito- e do ex Bill Vieira de Souza (PL).

