Holandinha é campeão do Futebol Amador da 3ª divisão de Santa Bárbara

A equipe do Holandinha conquistou o título do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 3ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio de Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Em final disputada neste domingo (13), o time venceu o Real PZ nos pênaltis pelo placar de 3 a 2 – após empate no tempo normal em 2 a 2.

O destaque da decisão ficou para o goleiro Gustavo Henrique, que defendeu duas cobranças de pênaltis, assegurando o título para o Holanda. Ao fim da partida, além da entrega de troféus e medalhas, foram premiados o artilheiro da competição (Caio Cezar, do Real PZ, com 11 gols marcados) e o goleiro menos vazado (Alex, do Bosque, com apenas 1 gol sofrido).

Além dos finalistas, conquistaram o acesso para o Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 2ª divisão as equipes Real Brasília, Resenha F.C., Atlético Rochelle, Diretoria F.C. e Bosque F.C.

Confira os elencos dos finalistas:

Holandinha – Gustavo, Keti, Tulipa, Viola (capitão), Vini, Caio, Juliano, Willian, Renan, Vitinho e Jordão. Entraram no decorrer da partida Gean Carlos, Rafael e Alan

Real PZ – Doriguello, Strikis, Ricardo, Rogério (capitão), Isac, Rafa, Kaiano, Bahia, Jhon, Caio Cezar e Thiago Bento. Entraram no decorrer da partida Nei, Guilherme e Alexsandro

A equipe de arbitragem da final foi comandada pelo Árbitro Waldemir Benedito (Ditinho), que teve como assistentes Anderson Ferreira Alves e Leo Brandini, além do mesário Cláudenir Basso Pinheiro.

