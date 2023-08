Geração Z migra do Google para o TikTok e impacta marketing

Geração Z deixa Google e vai pro TikTok

As redes sociais tornaram-se uma ferramenta essencial no dia a dia das pessoas, estando a GeraçãoZ cada vez mais inserida neste ecossistema. Com sua presença cada vez maior nas redes sociais, o TikTok se tornou uma das maiores plataformas sociais do mundo.

Segundo relatório da Reuters Institute Digital News, dentre a população que tem entre 18 e 24 anos, 1 em cada 5 se informa sobre o que está acontecendo no mundo única e exclusivamente pelo TikTok. A facilidade de consumir conteúdos explicativos com rapidez e facilidade por meio de vídeos curtos tornou-se o principal impulso para que os jovens migrassem de ferramentas tradicionais, como o Google.

Desta forma, as marcas estão sendo impactadas, já que o mercado de publicidade nos meios tradicionais será o mais afetado, já que as propagandas estarão tendo menor adesão junto ao público jovem.

Isto pode ter um impacto significativo nas marcas, pois o desenvolvimento de campanhas eficazes e eficientes nesta aplicação torna-se fundamental para se conectar com públicos mais jovens e uma nova geração de consumidores.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Acompanhando essa transformação, a Integral Ad Science – IAS firmou parceria com o TikTok para oferecer aos profissionais de marketing um conjunto cada vez mais abrangente de soluções para medir e otimizar campanhas. Para os profissionais de marketing, é cada vez mais importante engajar usuários e garantir a veiculação de seus anúncios ao lado de conteúdo seguro e adequado para a marca em escala global.

A IAS traz soluções completas para o TikTok com otimização (pré-licitação) e medição (pós-licitação), alimentadas por tecnologia de classificação multimídia líder do setor.

Marcia Byrne, Managing Director para América Latina na IAS, pode explorar a parceria com o app quente chinês, as evoluções mercadológicas e como os profissionais de marketing podem agir para conquistar o público mais jovem.

Siga o novo momento em todas as redes sociais e aproveite para

PARTICIPAR DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP