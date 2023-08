São Paulo perde da LDU (1-2), mas reduz estrago no fim

O Tricolor foi derrotado pela LDU em partida de ida das quartas-de-final da Copa Sulamericana esta noite no Equador. O time da casa teve um início de jogo arrasador e saiu do primeiro com placar de 2 a 0 e a impressão que as coisas ficaram difíceis para os brasileiros.

O jogo foi na altitude de Quito e o time do técnico Dorival Jr parece ter sentido no primeiro tempo o impacto de se jogar futebol nos 2.850 metros da cidade.

Na segunda etapa, os brasileiros equilibraram as ações e chegaram ao empate, dando novo fôlego para o jogo da volta.

Leia + Sobre todos os Esportes

Se não fosse o gol do Lucas Moura e a estreia do quarteto, o estrago seria muito maior. Mais um placar de um gol de desvantagem pra reverter no Morumbi.

A nota triste foi a contusão de Lucas Beraldo, que sofreu entorse e deixou a partida ainda no final do 1º tempo

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP