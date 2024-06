Gael, 1o bebê da nova Maternidade do HM Americana

O primeiro bebê nascido na nova Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, é o menino Gael Yuri Celetti Mendes. Ele nasceu às 16h41 desta quarta-feira (26) e é filho do casal Izadora Celetti Venor, de 22 anos, e Yego Yuri da Costa Mendes, de 24.

Gael chegou ao mundo por meio de parto cesárea, com 39 semanas e dois dias de gestação, 2,970 quilos e 48 centímetros.

“A sensação é extraordinária, é muito bom saber que a criança está num ambiente saudável, limpo e organizado. Americana estava precisando de uma maternidade assim”, disse o pai Yego.

Horas antes do nascimento de Gael, a nova Maternidade foi inaugurada pelo prefeito Chico Sardelli, na noite de terça-feira (25), depois de receber a primeira reforma desde que o hospital entrou em funcionamento, em 1982, com um investimento de R$ 2,8 milhões.

A ala conta com 22 leitos climatizados em com TV, dois leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério), dois novos consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência, acompanhamento de bebês prematuros, orientações de banho do neném e outras ações, uma sala de triagem neonatal para teste do pezinho e a aplicação da vacina BCG, sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, sala de monitoragem, Jardim Terapêutico, espaço para tirar fotos de lembrança, depósito de material de limpeza e outras dependências.

O Hospital Municipal é administrado pela organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

