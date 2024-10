Galera Fitness homanegeada na CM Santa Bárbara

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste promoveu esta terça-feira (29 de outubro), a quarta edição da Homenagem ao Profissional de Educação Física, em parceria com o Conselho Regional de Educação Física (CREF)/4ª Região no Município.

O evento está previsto na Lei Municipal 4.048/2018, de autoria do ex-vereador Gustavo Bagnoli, por meio da qual foram instituídos a Semana Municipal do Profissional de Ed Física e o Dia do Profissional de Educação Física. Bagnoli, que hoje atua com assessor na Secretaria Municipal de Esportes, participou da solenidade.



Em 2024, receberam a Medalha de Mérito os seguintes profissionais: Carlos Felipe Cordebel, indicado pelo vereador Celso Ávila; Carlos Alberto Saquetto, indicado pelo presidente Paulo Monaro; Patrícia de Sousa Ozório, indicada pelo vereador Arnaldo Alves; Simone Alves da Costa Machado, indicada pela vereadora Kátia Ferrari; e Nathália Dias da Silva de Souza, indicada pelo vereador Eliel Miranda.

Além destes parlamentares, marcaram presença no evento o vereador Juca Bortolucci e a conselheira do CREF, Luciana Cavichioli Lino.

A solenidade geralmente ocorre no mês de setembro, quando se comemora o Dia do Profissional de Educação Física, no dia 1º. Este ano, a agenda foi alterada em virtude das restrições impostas pelo período pré-eleitoral.

Entre os principais objetivos da data, conforme estabelecido na legislação vigente, estão a conscientização popular sobre a importância da prática de atividades físicas e do relevante papel dos educadores físicos na sociedade como profissionais da área da saúde.

Além de aberta ao público, a sessão solene foi transmitida, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis e pelas redes sociais no @camarasbo.

