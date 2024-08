Gama prende dupla praticando golpes em caixas eletrônicos

A Guarda Municipal de Americana (Gama) estava em patrulhamento preventivo pelo bairro Santa Catarina na manhã desta quarta-feira, ocasião em que recebeu a informação de que dois indivíduos teriam tentado aplicar um golpe em uma parte feminina no caixa eletrônico em um supermercado na Rua Tamoios, em Americana.

Pelo local, as partes já não se encontravam mais, no entanto, foi possível verificar o emplacamento do veículo pela central de monitoramento do estabelecimento, bem como as características dos indivíduos. Em seguida, as partes foram vistas já em outro supermercado na Avenida da Amizade, divisa com Santa Bárbara, ocasião em que já haviam iniciado os modos operandis do crime de estelionato sobre uma vítima idosa. A dupla ofereceu ajuda, trocou o cartão e filmou a senha que o mesmo digitou na tela.

Ao entrarem no veículo VW/Polo de cor branca e saírem do estacionamento, foram abordados pela Gama.

Em busca pessoal e veicular, foram encontrados diversos cartões bancários, dinheiro, substância esverdeada aparentando ser maconha e três celulares. Questionados sobre as atitudes suspeitas, os autores informaram saber o motivo da abordagem e que “a casa deles havia caído”, confessando a tentativa do referido golpe. Eles ainda informaram ter antecedentes pelo mesmo crime.

Em pesquisa junto ao sistema Infoseg, constou que o indivíduo de 34 anos é procurado pela justiça. Por fim, as partes foram detidas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia, onde a notícia crime foi passada à Autoridade Policial, que determinou a prisão em flagrante da dupla e a apreensão do veículo.