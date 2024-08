ARTESP e concessionárias alertam aos motoristas sobre os riscos de queimadas em rodovias Mais notícias da cidade e região



A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias sinalizam aos motoristas sobre a possibilidade de queimadas nesta época do ano. Devido ao tempo seco e a escassez de chuva, os incêndios à beira das rodovias aumentam no período de outono e inverno, o que traz consequências para quem pega a estrada e para o meio ambiente.

De acordo com dados do Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP, no segundo trimestre deste ano houve um aumento evidente de queimadas em comparação ao mesmo período de 2023, que registrou de abril a junho do ano passado, 1.416 casos e no mesmo período de 2024 foram 3.237 ocorrências. Ainda de acordo com dados do CCI, durante todo o ano de 2023, foram 5.396 casos e somente no primeiro semestre de 2024 foram registradas 4.025 ocorrências.

As concessionárias estão empenhadas em reforçar este problema aos seus usuários, buscando não só alertar através dos painéis espalhados pelas rodovias concedidas, mas também em utilizar da tecnologia para evitar a propagação dos incêndios e assim prevenir estragos maiores.

As queimadas são fenômenos naturais que podem surgir em áreas secas, com baixa umidade e que contenham vegetação. Com a ajuda do vento, o fogo pode se espalhar rapidamente, causando incêndios de grandes proporções. As principais causas das queimadas são provocadas por ações humanas. Segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), no ano passado mais de 90% dos 161 focos de incêndio em áreas protegidas foram provocados pelo homem.

Ao redor das rodovias, a preocupação com o fogo é ainda maior, por representar um grande perigo à segurança dos usuários. Além da presença de fumaça na pista reduzir a visibilidade dos motoristas, ela ainda aumenta o risco de acidentes.

O Governo de São Paulo vem reforçando a prevenção de incêndios durante o período de estiagem com a implantação da operação SP Sem Fogo. A ação é uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), por meio da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade (CFB), Segurança Pública e Defesa Civil do Estado. Além disso, conta com iniciativas e investimentos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fundação Florestal (FF), e Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Além disso, o governo paulista vem investindo também ao longo do ano, por meio do DER, cerca de R$ 50 milhões na contratação de empresas especializadas na manutenção de rotina das rodovias sob concessão do departamento.

Concessionárias paulistas emitem avisos aos motoristas

As concessionárias, além de integrarem o programa SP Sem Fogo, também estão trabalhando e emitindo alertas para os motoristas que trafegam pelas rodovias concedidas. Cada concessionária possui um 0800, e pelo telefone, o motorista pode obter orientações com os Centros de Controle de Operação (CCOs).

A CCR Rodovias conta com uma nova ferramenta para o monitoramento de focos de incêndio nas estradas administradas por suas concessionárias. Trata-se da plataforma Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo (SMAC), da Climatempo, que analisa em tempo real as informações de satélites climáticos e, por meio de georreferenciamento, emite alertas sobre a existência de focos de queimadas às margens das rodovias ou a presença de plumas de fumaça em regiões próximas. As informações são visíveis a partir de telões instalados nos Centros de Controle Operacional (CCO) das concessionárias que administram as estradas paulistas: CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP), CCR RioSP (SP-RJ), CCR SPVias (SP), CCR RodoAnel (SP) e Renovias (SP). Com isso, os operadores dos CCO’s podem agir com mais assertividade no encaminhamento de equipes e recursos para o atendimento de ocorrências.

Um levantamento realizado pela CCR AutoBAn apontou um aumento de 251% no total de atendimentos a focos de incêndio no primeiro semestre de 2024 (janeiro a junho) em comparação ao mesmo período do ano passado.

A Renovias fez uma pesquisa que indicou um aumento de 223% no total de atendimentos a focos de incêndio no primeiro semestre de 2024 (janeiro a junho) em comparação ao mesmo período do ano passado.

A Via Colinas, concessionária do grupo Via Appia, registrou um crescimento de 279% no número de queimadas ocorridas nas matas que ficam às margens das rodovias que a empresa administra durante o primeiro semestre de 2024. Ao longo dos 307 quilômetros das rodovias SP-075, SP-127, SP-280, SP-300 e SPI102/300, durante os primeiros seis meses do ano a empresa identificou 159 focos de incêndio, número quase três vezes maior que os 42 registrados no mesmo período do ano passado.

Segundo levantamento da concessionária SPMAR, no primeiro semestre de 2024 houve um aumento de 76% no número de queimadas registradas nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas em comparação ao mesmo período do ano passado.

Para mudar essa estatística, a SPMAR implantou ações preventivas de combate aos focos de incêndio, que contam com ações de limpeza em áreas de mato, a fim de evitar que um incêndio tenha facilidade de se espalhar. Há ainda um monitoramento visual diário feito pela equipe do CCO em busca de algum sinal de fumaça e quando as câmeras detectam algum indício, a equipe de operação de combate a incêndio é prontamente acionada.

A Concessionária Rodovias do Tietê concluiu um estudo a respeito do número de queimadas registradas no Corredor Leste da Rodovia Marechal Rondon e constatou um aumento de 98,4% no primeiro semestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. A maior parte das ocorrências aconteceram nas rodovias Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), com 55 casos, e Marechal Rondon (SP-300), com 43 casos. Já a Rodovia Mário Dedini (SP-308), entre Salto e Piracicaba, teve 22 ocorrências. Os outros cinco casos foram registrados nas rodovias Dr. João José Rodrigues (SP-113) e João Hipólito Martins (SP-209), na região de Botucatu.

Principais causas

Entre os principais fatores que provocam os incêndios, estão o lançamento de pontas de cigarro, soltar balões, a queima de lixo, fogueiras ou a utilização de fogo para limpeza de terrenos, fatores climáticos, características da vegetação e a proximidade de trechos urbanos. Com o tempo seco e a escassez de chuva, essas ações fazem com que o fogo se alastre rapidamente, e coloca em risco a viagem dos motoristas nas estradas paulistas.

Dicas de segurança

Ao se deparar com um incêndio florestal ou situação de queimada na rodovia, o condutor deve avisar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199), e também para o número 0800 da concessionária responsável pela rodovia. Ao informar a ocorrência, detalhes como a exata localização do foco, ajudam as equipes de socorro a chegarem ao local a tempo para conter as chamas. Além disso, ao cruzar áreas de queimadas, é importante que o motorista adote medidas de segurança, como evitar distrações ao volante, não usar o celular e manter atenção total no percurso.

Caso o motorista encontre uma “cortina de fumaça espessa” na rodovia, antes de atravessá-la, ele deve checar se ela é visível em toda sua extensão, caso contrário, precisa encostar o veículo. Outras medidas que devem ser tomadas são: fechar os vidros do veículo; trafegar com farol baixo aceso; não se aproximar da ocorrência; não parar na faixa de rolamento; manter distância segura do veículo da frente e não ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento.

Sobre a ARTESP

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 21 concessionárias, que atuam em mais de 11 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 41,1% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.

