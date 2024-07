Gama recupera 3 veículos; dois roubados e um clonado

Três veículos, sendo dois produtos de furto e um clonado foram recuperados pela Guarda Municipal de Americana (GAMA), na manhã e tarde desta quarta-feira, e manhã desta quinta feira, em Americana. Dos três casos, dois foram detectados pelas câmeras da “Muralha Digital”.

Por volta das 06hrs da quarta feira (10), equipe com GCMs Segantin e Procopio abordaram o veículo modelo I30 após a Central de Segurança e Inteligência-CSI informar a passagem do veículo Pela Av. Nossa Sra. de Fátima, com suspeita de ser clonado. O condutor foi autuado em flagrante por receptação.

Mais notícias da cidade e região

Já no início da tarde, as equipes foram informadas de um veículo modelo Fiesta, roubado em data anterior no bairro Pq. Novo Mundo, onde o CSI identificou a passagem pela região do Bairro Praia Azul. O veículo acabou sendo localizado, abandonado em uma área de mata na Rua José Denadai. O veículo foi levado ao plantão de polícia e restituído à vítima.

Já nesta quinta, as equipes localizaram pela Av. Geraldo Gobbo, o veículo modelo Ônix proveniente de furto. O veículo foi apresentado no Plantão policial de Americana.