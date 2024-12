Garotinho de 7 anos cai no poço em Nova Odessa

Garotinhos de 7 anos caiu em buraco no bairro Lagos 2 em Nova Odessa na tarde deste domingo. O prefeito Leitinho acompanha ação*

O Prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) acompanhou no início da noite deste domingo (01/12/2024) o resgate de um menino de 7 anos que caiu em um buraco de aproximadamente 6 metros de profundidade de uma obra particular na Rua 12 do Jardim dos Lagos 2, região oeste da cidade.

Garotinho passa bem

O garoto sofreu escoriações leves, foi socorrido ainda no local, foi levado ao Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa, passou por avaliação médica e passa bem.

A ocorrência aconteceu por volta das 18h. Atuaram no resgate equipes do Corpo de Bombeiros da PM-SP, Defesa Civil da Prefeitura ebombeiros civis voluntários. O resgate durou aproximadamente 2 horas.