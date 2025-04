70% das pessoas que trabalham no setor de saúde são mulheres: dia 7 de abril se celebra o dia mundial da saúde

No dia 7 de Abril se celebra o dia mundial da saúde.A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde e faz uma alusão para conscientizar as pessoas da importância de cuidar da saúde mental e física. Além disso, a data foi oficializada pela OMS para ampliar o debate na sociedade sobre instituir a qualidade de vida na rotina.

Algo relevante a ser mencionado, é que 70% da mão de obra mundial que atua no setor de saúde são mulheres, esse dado é do último censo do IBGE. Este dado mostra o interesse do público feminino em se aperfeiçoar em uma das áreas que têm maior empregabilidade no mundo. Além de poder trabalhar em hospitais,na casa de pessoas com mais idade (como cuidadoras),e/ou enfermeiras, o mercado de trabalho tem vagas, também, no setor farmacêutico.

No Brasil, as mulheres representam cerca de 37% dos cargos de liderança no mercado de trabalho, segundo uma pesquisa do IBGE. “Apesar dos avanços, a luta pela igualdade de oportunidades e direitos das mulheres continua. É crucial desafiar normas que ainda limitam o acesso à educação, e a cargos de liderança. A equidade de gênero é fundamental não apenas para a justiça social, mas também para o progresso coletivo, criando uma ambiente mais diverso para todos”, destaca Larissa Marcelino, Supervisora de Marketing do Cebrac (Centro Brasileiro de Cursos).

Em alusão ao dia mundial da saúde, Larissa Marcelino, do Cebrac, lista 3 áreas do setor da saúde que tem maior empregabilidade:

Enfermagem

No Brasil, 80% dos enfermeiros são mulheres, segundo a OMS, e é possível trabalhar em hospitais, como cuidador e até em centros estéticos. O salário base da profissão é de R$ 3.778,00 (De acordo com os dados do Quero Bolsa atualizados em 2024);

Psicologia

Na área de psicologia, as mulheres representam mais de 70% dos profissionais, segundo dados do CFP (Conselho Federal de Psicologia);Muitos psicólogos atuam juntos, em clínicas, e conseguem atender o mundo todo via online. O salário base da profissão é de R$3.240,00 (De acordo com os dados do Quero Bolsa atualizados em 2024);

Farmácia

A área farmacêutica é uma das que mais contratam no Brasil. Um atendente de farmácia no Brasil tem um salário base de R$2.080,00 e pode ser uma ótima oportunidade para entrar na área de saúde e mercado de trabalho. O Cebrac tem o curso profissionalizante na área e já formou mais de 10.000 mil alunos.

