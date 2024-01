Gastos com saúde mental crescem 72% em 2023

Saúde Mental- Gastos com terapias, psicólogos e psiquiatras tiveram impacto no comportamento de consumo dos brasileiros em 2023.

Segundo levantamento do Itaú Unibanco, os gastos com saúde mental tiveram alta de 72% no valor transacionado e de 54% na quantidade de transações no ano passado, na comparação com 2022.

Os dados fazem parte de um estudo do Itaú que analisou o comportamento de consumo dos brasileiros em 2023, incluindo as transações realizadas com cartões de crédito, débito e as compras com Pix feitas por clientes do banco. No segmento de saúde mental, o pagamento instantâneo tem maior representatividade, com 86% das transações, e é quem puxa a alta, com avanço de 79% no valor transacionado e de 64% no número de transações. O ticket médio no Pix é de R$ 662, enquanto no crédito é de R$ 384.

Superalimentos do Brasil e seus benefícios para a alimentação e a saúde

No Brasil, a variedade de alimentos disponíveis é surpreendente. Este país oferece uma gama de produtos naturais, dos quais muitos são considerados superalimentos. Estes itens se destacam não só pela sua composição nutricional, mas também pelo impacto positivo na saúde e bem-estar. Entre eles está a castanha-do-Pará, conhecida cientificamente como Bertholletia excelsa. Esta semente, encontrada na Amazônia, é uma fonte rica de selênio, um mineral essencial para o fortalecimento do sistema imunológico e a proteção celular contra danos oxidativos. É importante, no entanto, moderar seu consumo, pois altas doses de selênio podem ser prejudiciais. Outro exemplo de superalimento é o açaí, fruto de uma palmeira nativa da região amazônica. Conhecido por seu intenso valor nutricional, o açaí é um poderoso antioxidante. Além disso, possui propriedades vasodilatadoras, anti-inflamatórias e energéticas. O cacau, amplamente cultivado no Nordeste brasileiro, é outro superalimento de destaque. Rico em antioxidantes, o cacau auxilia na redução de doenças vasculares, problemas cardíacos e até mesmo câncer. Ele também é eficaz no controle do colesterol e da pressão arterial, com potencial para auxiliar no combate ao diabetes tipo 2. O guaraná, fruta originária da região Norte, é o outro exemplo de superalimento e possui inúmeras propriedades medicinais. O guaraná tem ação antimutagênica e anticâncer, além de ser neuroprotetor, prevenindo doenças degenerativas como Alzheimer. Rico em cafeína e teobromina, também é um excelente antioxidante. Esses superalimentos são definidos por sua alta concentração de nutrientes, vitaminas, minerais e fitonutrientes, com baixas calorias comparadas a outros alimentos. Eles se tornaram peças fundamentais para uma dieta saudável e equilibrada.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP