Câmara de Santa Bárbara sedia 1º Feirão Limpa Nome nesta sexta

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com a empresa “Consultoria Murbach,” promove o 1º Feirão Limpa Nome e Score nas Alturas no dia 26 de janeiro (sexta-feira), das 9h às 18h, no Plenário Dr. Tancredo Neves da Câmara Municipal. O objetivo do encontro, organizado pela Escola do Poder Legislativo Barbarense (EPLB), é conectar pessoas em busca de oportunidades para obter informações e conhecimentos sobre como remover restrições em seus nomes (CPF/CNPJ) e aumentar o score para conseguir aprovação de crédito.

Segundo os idealizadores do feirão, o diretor comercial Charles Murbach e a CEO Karoline Pasqualino, “no dia do evento, o público poderá acessar diversos banners no local com informações importantes e ainda realizar consultas em tempo real para verificar o seu nome, seja CPF ou CNPJ, e obter o relatório gratuitamente para identificar os débitos existentes.”

“Esse evento contribui para a geração de conhecimento e melhoria da qualidade de vida para a população de nossa cidade. Santa Bárbara d’Oeste é uma terra de oportunidades, e, assim, ajudaremos a população na busca por ter seus nomes limpos novamente e conquistar seus objetivos. Sabemos que quando há restrição no nome, inúmeras oportunidades se fecham, interrompendo sonhos”, comentou o presidente do Legislativo, vereador Paulo Monaro (MBD). A participação no evento não requer inscrição prévia e é totalmente gratuita.

SERVIÇO

Feirão Limpa Nome e Score nas Alturas 2024

Data: 26/01/2024 Horário: Das 9h às 18h

Local: Plenário Dr. Tancredo Neves da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste

Endereço: Rod. Luís Ometto (SP-306), 1.001 – Res. Dona Margarida

