Baterista gaúcho faz sucesso nas redes ao fazer versões em rock das canções de Marília Mendonça

Carisma, talento e diferencial. Todos esses são ingredientes para um artista conseguir viralizar com seus conteúdos musicais nas plataformas de vídeos, como Instagram, reunindo todos esses atributos que o talentoso Cassio Casper, gaúcho de Porto Alegre (RS), vem se destacando.

Com mais de 20 anos de experiência, Cassio iniciou em 2022 as suas produções de conteúdo no digital. E como diversos casos de sucesso, Cassio foi criando e experimentando novas formas em seus vídeos até encontrar a sua própria identidade.

“A verdade é que eu cansei de ter banda autoral porque nenhuma deu certo, não podia mais ficar perdendo tempo e dependendo dos outros, então decidi seguir carreira solo.

Com o tempo atuando no Instagram, percebi que “Drum Cover” não seria o suficiente para chamar a atenção, sabia que precisava fazer algo diferente, encontrar um lugar dentro do nicho musical que houvesse menos concorrência e ganhar um destaque nele, de alguma forma.” Relata Cassio Casper.

Depois de começar com vídeos cover de bateria, o artista resolveu inovar e foi adaptando músicas de outros gêneros em versões de rock. Se aquela canção de pagode ou de estilo sertanejo era ouvida em um churrasquinho com amigos, Cassio transformou em uma pegada mais punk e que agora poderia estar na playlist na hora de fazer uma atividade física.

E foi neste momento em que ele começou a chamar a atenção, principalmente nos trabalhos com as canções de Marília Mendonça, chamando a atenção dos fãs da Rainha da Sofrência.

Porém, o baterista não ficou apenas no sertanejo, mas também resolveu fazer versões de sucessos de funk, pop e trilhas sonoras de clássicos da Disney, como abertura do filme Tarzan, que é mundialmente conhecida.

Por tudo isso, o trabalho de Cassio Casper vem fazendo sucesso não apenas porque faz algo de diferente e dá uma outra pegada em canções populares, mas também por mexer na memória afetiva de quem ouve. “Meu objetivo é crescer cada vez mais como artista e ganhar o reconhecimento, para um dia estar junto aos grandes e fazer música em parceria, principalmente com os artistas das versões que eu fiz” diz Cassio sobre o futuro nas redes sociais.

Por essa versatilidade e criatividade, Cassio Casper já tem mais de 21 mil seguidores no Instagram e segue recebendo inúmeros pedidos para produzir e explorar outros gêneros musicais. Hoje, ele transforma funk, MPB e muitos outros estilos em poderosas versões de rock, ampliando seu leque musical e encantando cada vez mais seguidores.

Sobre Cássio Casper – Cássio Casper é um talentoso gaúcho de Porto Alegre, RS, que desenvolveu suas habilidades musicais de forma autodidata, tocando bateria e violão. Com mais de 20 anos de experiência na bateria, Cassio já fez parte de bandas de rock, trazendo energia e paixão para cada performance.