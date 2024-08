George Russell veste Tommy Hilfiger no GP da Bélgica

O piloto da Fórmula 1™️ George Russel vestiu Tommy Hilfiger para o Grand Pix belga, que aconteceu entre os dias 26 e 28 de julho. A Fórmula 1 faz a fusão dos mundos do motorsport, moda e entretenimento com a entrada para o paddock de pilotos e convidados VIPs, que tem se tornado uma das mais esperadas e assistidas pelos apreciadores e fãs de moda.

Para o primeiro look de George, ele usou um suéter branco de gola redonda com trançado, exibindo a bandeira da Tommy Hilfiger, e um par de jeans Mercer Venice de perna reta e tênis brancos, todos da coleção Primavera 2024 da Tommy Hilfiger. Para seu próximo look, o piloto vestiu uma camisa Oxford branca de manga longa com detalhes listrados em vermelho e azul, marca registrada da TOMMY HILFIGER, combinada com uma calça chino de perna reta com pregas em azul marinho e tênis brancos, todos também da coleção Primavera 2024 da Tommy Hilfiger.

Originalmente criada na cidade de Nova Iorque, a Tommy Hilfiger é definida pelas suas raízes no estilo Classic, American, Cool e seu DNA vermelho, branco e azul. Inspirada pela busca incansável de escrever novas regras para a moda e cultura pop americana, a label cria o estilo moderno para um lifestyle inspiracional. Sempre atualizando os códigos do estilo americano, a marca é conhecida por suas coleções sportswear e denim de clássicos modernizados.

