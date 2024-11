Gestantes conhecem maternidade do Hospital Santa Bárbara em visita acolhedora

Mais uma visita acolhedora foi realizada à maternidade do Hospital Santa Bárbara. As gestantes atendidas pela Rede Municipal de Saúde e seus acompanhantes puderam nesta quinta-feira (21) conhecer a estrutura e a equipe da unidade e tirar dúvidas sobre a gestação, o parto e os primeiros cuidados com os recém-nascidos, além dos benefícios da amamentação no desenvolvimento do bebê. A ação tem coordenação do especialista em Saúde Coletiva, José Luis Andia, e apoio de uma equipe multiprofissional.

Para participar das visitas, as gestantes devem se cadastrar nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de onde são encaminhadas e acolhidas pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas). Após o agendamento da visita, a equipe do setor entra em contato com a gestante confirmando a participação. As visitas ocorrem quinzenalmente sempre às quintas-feiras.

Em Santa Bárbara d’Oeste as ações voltadas às gestantes e recém-nascidos são realizadas de forma integrada, entre diversos setores da Saúde, como a Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Centro de Referência em Saúde da Mulher, Núcleo de Ações Coletivas (NAC), Educação Permanente em Saúde e AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infecto Contagiosas) entre outros, além da parceria com o Hospital Santa Bárbara.

No Município esse trabalho tem início desde os grupos de planejamento familiar e consultas de pré-natal, com acompanhamento nos grupos de gestantes e puericultura realizados nas unidades, consultas e visitas a maternidade, e prossegue após o nascimento, por meio de exames, aplicação de todas as vacinas do calendário vacinal, orientações nutricionais e sobre aleitamento materno, entre outras ações.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP