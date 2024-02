Projetos de humanização, ações voltadas para o acolhimento de pacientes, capacitação de colaboradores, implantação do novo sistema hospitalar e reformas estruturais no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. As iniciativas fizeram parte do primeiro ano de gestão compartilhada da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana com a OS (Organização Social) Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) para administração do Hospital Municipal, da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José.

Desde fevereiro de 2023, as reformas nas recepções da Internação, pronto-socorro adulto e infantil, entrada dos funcionários, refeitório, pintura total da fachada e construção do Mural da Maternidade e do Jardim Terapêutico já mudaram o aspecto geral do HM.

Ações de humanização como o “Heróis Mirins do HM”, para crianças que passam por cirurgias de pequena e média complexidade, o “Tubo de Poesia”, brinde cultural distribuído nas recepções, e as visitas semanais do grupo de voluntários Anjos da Alegria trouxeram mais leveza às rotinas hospitalares.

No ano passado, foram desenvolvidas ações antitabagismo, de prevenção ao câncer (Outubro Rosa e Novembro Azul), de incentivo à amamentação (Agosto Dourado), de conscientização sobre suicídio (Setembro Amarelo), prematuridade (Novembro Roxo), Aids e ISTs (Dezembro Vermelho), a Semana da Enfermagem, campanhas sociais de arrecadação de agasalhos, brinquedos, para o Dia das Crianças, e alimentos, doados por participantes dos processos seletivos da OS.

“A aposta da Chavantes e da Secretaria Municipal de Saúde na implantação de ações de humanização, na qualificação do nosso time de colaboradores, no investimento de tecnologias de gestão hospitalar e nas reformas estruturais, particularmente do HM, está promovendo uma grande e qualitativa transformação no modelo de saúde pública do município”, avalia o presidente da SCMC, Anis Ghattás Mitri Filho.

Para colaboradores, equipes médicas e de enfermagem, foram organizadas palestras, treinamentos de segurança no trabalho, a criação do projeto “Eu Amo Atender”, com uma série de encontros visando a otimização e humanização das recepções, e do Plantão de Apoio Emocional (PAE), entre outras ações internas.

Projetos viabilizados por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), do Ministério da Saúde, agregaram qualidade e excelência aos serviços assistenciais.

Exemplos disso são o Tele-UTI (implantado na UTI 1 do HM), o “Boas Práticas na Atenção à Cardiologia e Urgências Cardiovasculares” (sistema de telecardiologia com monitoria à distância por especialistas do Hcor, de São Paulo, em funcionamento na UPA São José) e o projeto “Reabilitação na Síndrome do Pós-Cuidados Intensivos”, em parceria com Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), que envolveu equipes da UTI 2 e da Ala 1 do HM e da Unidade de Atendimento Domiciliar (UAD), da Secretaria de Saúde.

“Nós estamos muito satisfeitos com esta parceria que vem rendendo bons frutos, seja em relação à assistência aos pacientes ou mesmo no aspecto estrutural, com as melhorias implantadas no Hospital Municipal. Além do HM, a Unacon e a UPA São José são hoje referências na Saúde de Americana e nós continuaremos ampliando e melhorando ainda mais esses espaços”, declara o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Gestão hospitalar, usina de gases e ONA

Na área da gestão, a OS iniciou a implantação do sistema operacional que já está integrando dados do HM, Unacon e UPA São José, tornando mais ágeis os serviços oferecidos à população.

A recente instalação da usina de gases medicinais no HM vai tornar o hospital autossuficiente quanto ao fornecimento de oxigênio, ar-comprimido e vácuo. A usina tem capacidade de produção de 25 m³/hora, o equivalente a 17.568 m³/mês.

Além dos projetos e melhorias implantadas ao longo do ano, no mês passado as três unidades administradas pela SCMC em Americana iniciaram o processo de certificação ONA (Organização Nacional de Acreditação), que chancela o cumprimento de padrões de qualidade assistencial, segurança na prestação de serviços de saúde, gestão integrada e excelência na administração.

Índices de satisfação

Nas pesquisas de satisfação realizadas pela Ouvidoria da Chavantes, o atendimento médico na Unacon recebeu a aprovação de 94,7% dos usuários. Além disso, os atendimentos da equipe de enfermagem e da recepção foram elogiados (considerados “ótimo” ou “bom”) para 97,2% e 94,4%, nesta ordem.

Na UPA São José, os índices de satisfação mencionaram o tempo de espera na recepção (94%), limpeza da unidade (95,8%), cordialidade da recepção (94,9%), tempo de espera para ser atendido na classificação de risco (91,5%), atendimento médico (93,1%) e atendimento da enfermagem (93,3%).

Entre os serviços do HM, os usuários também se mostraram satisfeitos com a cordialidade da recepção (84,9%), o atendimento médico (80,5%) e o atendimento dos enfermeiros (76,9%).