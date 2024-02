Em situação de extrema pobreza, família de Americana pede ajuda para realizar exame

Com dois filhos, casal que reside na Vila Santa Catarina enfrenta dificuldades para se manter.

O filho mais novo João passou por cirurgia recente na garganta (faringite) e segue se recuperando. Já o filho mais velho (Felipe) sofre de distúrbio mental. Nossa equipe o conheceu na Avenida Brasil, no momento em que ele abordava possíveis clientes para vender trufas com o objetivo de angariar recursos para comprar alimentos.

Com certo desespero, a mãe Silvana falou com nossa equipe. Ela luta para manter as contas em dia, mas já está com aluguel atrasado, sem gás e comida. Com um problema nos nervos da perna desde a infância, seu esposo Advonsir precisa realizar urgentemente um exame chamado Eletroneuromiografia, que custa R$ 250. Ele também já teve ulcera e precisou operar o intestino com capa de carneiro.

Interessados em ajudar, podem contatar Silvana através do número: 19 982504153, o PIX é: 31079220801.

