Prefeitura conclui recape de mais 8 vias na região do Liberdade

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), concluiu o recapeamento asfáltico de oito vias localizadas nos bairros Parque da Liberdade, São Jerônimo, Parque Gramado e Jardim da Paz nesta quinta-feira (29).

“Só nesta região, serão mais de 12 vias recapeadas. Investimento muito importante para um local populoso e com grande fluxo de veículos. Isso é qualidade de vida e segurança viária para a população”, destacou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Foram fresadas e recapeadas a Rua Emilio Colombo, no São Jerônimo; ruas da Solidariedade e da Dedicação, no Jardim da Paz; ruas Luiz Urbano e Clovis Cazassa, no Parque Gramado; e Avenida Serra da Mantiqueira e ruas Serra das Palmeiras e Serra do Japi, no Parque da Liberdade.

O trabalho faz parte de um pacote de investimentos da Prefeitura, que vai revitalizar 232 mil m² de 49 ruas e avenidas localizadas nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Parque Gramado, São Jerônimo, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro, com a destinação de R$ 26.662.387,73 em recursos próprios.

LEIA + NOTÍCIAS aqui no site