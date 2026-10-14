Gigantão rodada noturna- O Mirandola venceu o Faixa Preta por 1 a 0, enquanto Liverpool e Unidos da Mathiensen empataram por 1 a 1 na rodada noturna do Campeonato de Futebol Amador de Americana disputada nesta terça-feira (13), no Centro Cívico.
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A competição prossegue neste sábado (17), com jogos da 1ª divisão, e no domingo (18), com partidas da 2ª divisão, em diferentes campos da cidade.
A tabela de jogos e a classificação podem ser consultadas no site iFut, na página do Campeonato Americana 2026, e no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos. Para encontrar as informações, basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026”.
Resultados Gigantão
1ª divisão – 2ª rodada noturna
13/10 (terça-feira)
Centro Cívico
Faixa Preta 0 x 1 Mirandola
Liverpool 1 x 1 Unidos da Mathiensen
Próximos jogos
1ª divisão – 3ª rodada
17/10 (sábado)
Centro Cívico
14h – Liverpool x Faixa Preta
16h – Unidos da Morada x São Roque
Campo do Guarani
14h – Unidos da Mathiensen x Parná
Campo do São Vito
14h – Cantareira x Bruxela
16h – Novo Sport x Cidade Jardim
2ª divisão – 3ª rodada
18/10 (domingo)
Campo do Benfica
8h – Unidos da Norte x Gerivá
10h – Pé da Maloka x Fúria 019
Campo do Bertini
8h – Jardim da Paz x Sporting ZNC
10h – Jardim América 2 x Malucos da Praia
Campo do Parque Gramado
8h – Morada do Sol x Irmãos
10h – Atlético Novo Mundo x Praia Azul
Campo do Parque Novo Mundo
8h – Barrócos x Parkão
10h – Benedettos x América 1
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