Gigantão rodada noturna- O Mirandola venceu o Faixa Preta por 1 a 0, enquanto Liverpool e Unidos da Mathiensen empataram por 1 a 1 na rodada noturna do Campeonato de Futebol Amador de Americana disputada nesta terça-feira (13), no Centro Cívico.

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A competição prossegue neste sábado (17), com jogos da 1ª divisão, e no domingo (18), com partidas da 2ª divisão, em diferentes campos da cidade.

A tabela de jogos e a classificação podem ser consultadas no site iFut, na página do Campeonato Americana 2026, e no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos. Para encontrar as informações, basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026”.

Resultados Gigantão

1ª divisão – 2ª rodada noturna

13/10 (terça-feira)

Centro Cívico

Faixa Preta 0 x 1 Mirandola

Liverpool 1 x 1 Unidos da Mathiensen

Próximos jogos

1ª divisão – 3ª rodada

17/10 (sábado)

Centro Cívico

14h – Liverpool x Faixa Preta

16h – Unidos da Morada x São Roque

Campo do Guarani

14h – Unidos da Mathiensen x Parná

Campo do São Vito

14h – Cantareira x Bruxela

16h – Novo Sport x Cidade Jardim

2ª divisão – 3ª rodada

18/10 (domingo)

Campo do Benfica

8h – Unidos da Norte x Gerivá

10h – Pé da Maloka x Fúria 019

Campo do Bertini

8h – Jardim da Paz x Sporting ZNC

10h – Jardim América 2 x Malucos da Praia

Campo do Parque Gramado

8h – Morada do Sol x Irmãos

10h – Atlético Novo Mundo x Praia Azul

Campo do Parque Novo Mundo

8h – Barrócos x Parkão

10h – Benedettos x América 1