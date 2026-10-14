Uma área abandonada do parque Olaria em Santa Bárbara d’Oeste com drogas foi alvo de ação da Guarda Municipal esta quarta-feira. O caso foi agora a tarde, por volta das 16h30 na rua Independência. ♦️ Apreensão de Drogas ♦️

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Em patrulhamento preventivo pelos prédios abandonados do parque olaria, está equipe de Canil recebeu uma denuncia de um munícipe que não quis se identificar que um indivíduo vestido de blusa de frio preta teria entrado em um dos blocos de apartamento abandonados pela rua independência com uma sacola plástica na mão e retornado após uns 5 minutos sem a referida sacola.

vídeo área abandonada parque Olaria

Diante da informação a equipe usou as cadelas de detecção de odores Kira e Tandera na varredura dos prédio próximo a denuncia sendo que no interior do prédio defronte ao número 171 as cadelas lograram êxito em localizar no meio de um monte de entulho uma sacola plástica contento em seu interior 237 ependorfs de substância análogas a cocaína e 160 porções de crack. Após localizar o entorpecentes a equipe realizou um patrulhamento com vista ao indivíduo da denuncia porém não foi localizado ninguém nas características.

Os entorpecentes foi levado ao primeiro distrito policial onde a autoridade responsável deliberou pela apreensão dos entorpecentes.