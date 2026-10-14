Equipes de fiscalização da Prefeitura já utilizam novos EPIs durante ações em Hortolândia

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Funcionários da Prefeitura de Hortolândia que fiscalizam todos os serviços da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) receberam, nesta quarta-feira (14/10), novos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) com o objetivo de garantir mais segurança aos profissionais,além da fácil identificação da população ao receber os funcionários. Com os equipamentos, como o colete laranja e os capacetes azuis necessários, as equipes podem realizar o trabalho com mais segurança.

SERVIÇOS

Os serviços relacionados à Sabesp, como abastecimento de água, fiscalização de descarte irregular de dejetos domésticos, saneamento e galerias de águas pluviais, vistoria das vielas sanitárias da cidade, identificação de possíveis problemas e acompanhamento dos trabalhos realizados, entre outros, são parte do cotidiano e acontecem diariamente seguindo um cronograma de acordo com a necessidade de tal ação em alguma região de Hortolândia.

NOVAS AÇÕES

Também nesta quarta-feira, a equipe esteve na empresa Eternit, no Jardim Campos Verdes. A vistoria realizada em parceria com as secretarias de Obras e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável também contou com técnicos da Sabesp e da empresa com o objetivo de garantir um levantamento topográfico, planialtimétrico e o projeto de captação de águas pluviais, além da extensão da rede de esgoto na rua Salvador Gonçalves de Souza, contribuindo com soluções que atendam às necessidades dos moradores e da indústria.

Além disso, foram realizadas ações para contenção de vazamento de esgoto no Jardim São Felipe, limpeza de bueiro na rua Pedro Coelho (Chácaras Fazenda Coelho) e entre as ruas Miguel Gimenes Alves e Orlando Signorelli, orientação para moradores na Vila Real e fiscalização próxima ao Parque Sócio Ambiental Dorothy Stang (Jd. Rosolem). Também foram concluídos reparos em redes subterrâneas na avenida. José Augusto dos Anjos (Jd. Nossa Sra Auxiliadora).

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