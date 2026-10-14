Equipes de fiscalização da Prefeitura já utilizam novos EPIs durante ações em Hortolândia

Leia Mais  notícias da cidade e região   

Equipes de fiscalização da Prefeitura já utilizam novos EPIs

Funcionários da Prefeitura de Hortolândia que fiscalizam todos os serviços da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) receberam, nesta quarta-feira (14/10), novos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) com o objetivo de  garantir mais segurança aos profissionais,além da fácil identificação da população ao receber os funcionários. Com os equipamentos, como o colete laranja e os capacetes azuis necessários, as equipes podem realizar o trabalho com mais segurança.

 

SERVIÇOS

 

Os serviços relacionados à Sabesp, como abastecimento de água, fiscalização de descarte irregular de dejetos domésticos, saneamento e galerias de águas pluviais, vistoria das vielas sanitárias da cidade, identificação de possíveis problemas e acompanhamento dos trabalhos realizados, entre outros, são parte do cotidiano e acontecem diariamente seguindo um cronograma de acordo com a necessidade de tal ação em alguma região de Hortolândia.

 

NOVAS AÇÕES

 

Também nesta quarta-feira, a equipe esteve na empresa Eternit, no Jardim Campos Verdes. A vistoria realizada em parceria com as secretarias de Obras e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável também contou com técnicos da Sabesp e da empresa com o objetivo de garantir um levantamento topográfico, planialtimétrico e o projeto de captação de águas pluviais, além da extensão da rede de esgoto na rua Salvador Gonçalves de Souza, contribuindo com soluções que atendam às necessidades dos moradores e da indústria.

 

Além disso, foram realizadas ações para contenção de vazamento de esgoto no Jardim São Felipe,  limpeza de bueiro na rua Pedro Coelho (Chácaras Fazenda Coelho) e entre as ruas Miguel Gimenes Alves e Orlando Signorelli, orientação para moradores na Vila Real e fiscalização próxima ao Parque Sócio Ambiental Dorothy Stang (Jd. Rosolem). Também foram concluídos reparos em redes subterrâneas na avenida. José Augusto dos Anjos (Jd. Nossa Sra Auxiliadora).

 

 

+ NOTÍCIAS  NO GRUPO NM DO WHATSAPP