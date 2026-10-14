Fluminense e Palmeiras se enfrentam hoje, 14 de outubro de 2026, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América. O confronto decisivo vale uma vaga na grande final do torneio continental e coloca frente a frente dois gigantes brasileiros do futebol sul-americano.

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Onde Assistir Fluminense x Palmeiras

A partida terá ampla cobertura ao vivo pelos seguintes canais:

• Televisão Aberta: TV Globo

• Internet / YouTube: GE TV

• Streaming: Paramount+

Detalhes das Equipes

O Fluminense, sob o comando do técnico Marcão, chega com seus principais titulares descansados, já que poupou atletas importantes no último clássico pelo Brasileirão. A única grande dúvida na lateral esquerda gira em torno de Renê. O trio ofensivo deve ser formado por Canobbio, Savarino e Hulk.

O Palmeiras vem embalado após golear o Corinthians no fim de semana, mas terá desfalques de peso. O atacante Vitor Roque sofreu uma entorse no tornozelo e está fora. À beira do gramado, o técnico Abel Ferreira cumpre suspensão automática por expulsão, deixando o comando com o auxiliar João Martins. O jogo também marca o reencontro do meia Jhon Arias com a torcida tricolor no Maracanã, agora vestindo a camisa alviverde.