Lucas Agostinho comanda a Câmara de Sumaré há quase dois meses e mudou o ‘regime’ com alterações já sentidas. As sessões da Câmara Municipal de Sumaré, com início pontual às 10 horas, vêm se destacando como uma demonstração de organização e respeito aos vereadores, servidores, colaboradores e à população.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

À frente da Presidência de forma interina, o vereador Lucas Agostinho vem construindo espaço entre os nobres pares, fortalecendo o diálogo e buscando consolidar sua posição na condução dos trabalhos legislativos.

Enquanto isso, nos bastidores políticos, a administração municipal sinaliza preferência pelo vereador Joel Cardoso para a Presidência. Entretanto, a definição do comando da Casa depende da articulação política e da composição de forças entre os próprios vereadores, considerando a necessidade de apoio da maioria do plenário.

Lucas Agostinho com diálogo

Na política, a pontualidade, o diálogo e a capacidade de construir consensos são elementos importantes para a condução dos trabalhos. Mais do que indicações ou preferências externas, a Presidência da Câmara exige legitimidade entre os parlamentares e respeito às regras do Legislativo. Em Sumaré, a disputa pela Presidência evidencia a importância do diálogo, da articulação e da vontade soberana dos vereadores na definição dos rumos da Câmara Municipal.