Gilmar Mendes zera todos processos contra José Dirceu

José Dirceu livre- Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), estendeu a decisão da corte que considerou o ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União-PR) “parcial” no julgamento das ações da Lava Jato, que anulou as condenações contra Lula, ao ex-ministro José Dirceu.

Com a decisão, as condenações impostas por Moro a Dirceu foram todas anuladas.

Em 2016, o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) condenou o petista a 23 anos de prisão por corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro.

Pau no José Dirceu

Um ano depois, Moro deu nova sentença, de 11 anos e 3 meses de prisão, por corrupção e lavagem de dinheiro. Nos dois casos, as penas são referente a um suposto esquema de corrupção na Petrobras investigado pela Lava Jato, que está sendo desnudado desde que foram divulgadas mensagens do conluio entre os procuradores, capitaneadas por Deltan Dallagnol, e juízes, como o atual senador.

