Ginásio do Centro Cívico tem homenagem a Mário Antonucci

A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Esportes e de Planejamento, entregou a revitalização da Quadra Poliesportiva Mário Antonucci, no ginásio principal do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, na manhã deste domingo (8)

A quadra recebeu a revitalização do piso, que começou com a raspagem para remoção do verniz antigo. Em seguida, foram realizadas as etapas de lixamento, rejuntamento e polimento. Por fim, ocorreram as demarcações das linhas de vôlei e basquete e a aplicação do novo verniz.

“É uma alegria muito grande entregar mais um espaço esportivo revitalizado na nossa cidade, uma marca deixada pela gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi. Um gesto de incentivo ao esporte e que vai oferecer mais segurança, conforto e qualidade aos atletas que utilizam o espaço, seja nas escolinhas esportivas ou na realização de campeonatos”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O espaço também recebeu a pintura das paredes, arquibancadas, corrimãos e demais estruturas. A obra foi executada com recursos oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU).

“Temos conseguido viabilizar diversas melhorias em equipamentos públicos de Americana com recursos do FMDU, atendendo a um pedido do prefeito Chico e do vice Odir. Já revitalizamos dezenas de praças em diferentes bairros da cidade, e agora temos a felicidade de contribuir com um espaço tão importante para o esporte”, disse o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

“Temos visto um trabalho incansável do Chico e do Odir para recuperar espaços públicos fundamentais para o esporte de Americana. Esta é uma quadra histórica, por onde passaram grandes esportistas. Fico especialmente feliz com essa revitalização por ter tido a oportunidade de apresentar o projeto de lei que denominou a quadra em homenagem ao grande Mário Antonucci”, lembrou o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi.

Fala Mário Antonucci

Cidadão americanense e ex-secretário municipal de Esportes, Mário Antonucci também compareceu à cerimônia de entrega da revitalização. “Vivemos muitas alegrias nesta quadra e este momento se junta a elas. Um lugar com muita história, seja no futebol de salão, no basquete, no vôlei. Entrar aqui de novo e ver a quadra dessa forma é uma satisfação enorme”, disse o homenageado.

A cerimônia de entrega da revitalização da Quadra Poliesportiva Mário Antonucci também contou com a presença do vereador Fernando da Farmácia. Após a solenidade, a quadra recebeu o 3×3 Festival Finals, competição que reúne as melhores equipes amadoras de basquete 3×3 do interior de São Paulo.

