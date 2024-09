Giovana Fortunato (PDT) reuniu apoiadores, lideranças políticas e candidatos a vereadores em um comício no Jardim da Paz. O evento da candidata a prefeita de Americana aconteceu na Praça da Fraternidade, também atraiu moradores da região.

Durante seu discurso, Maria Giovana enfatizou a importância de uma gestão eficiente e comprometida com as necessidades da população, com foco nas áreas de abastecimento de água, saúde, educação e melhorias no transporte público.

“Americana precisa acelerar e nós vamos resolver os tantos problemas que a nossa cidade enfrenta. O problema do abastecimento de água e o tratamento de esgoto é essencial para garantir o desenvolvimento social e econômico de Americana, eu vou acabar com a falta de água. O atual prefeito já tem um projeto para privatizar o DAE, e isso precisa ser dito. Ele apresentou um estudo que prevê o aumento de 80% na tarifa de água com a privatização. Nós não vamos deixar que a situação piore ainda mais”, alertou Maria Giovana.

A candidata também destacou o crescimento de sua campanha nas pesquisas eleitorais. “Estamos crescendo muito e alcançamos 30% nas intenções de voto, ainda temos 29 dias pela frente de muito trabalho. O meu compromisso é levar o nosso projeto para cada canto da cidade”, afirmou.

Maria Giovana finalizou seu discurso reforçando seu compromisso com uma campanha transparente e participativa. “Estamos apresentando nossas propostas de forma honesta, com seriedade. Americana merece mais e esse é o meu propósito de vida”, concluiu.

