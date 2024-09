A candidata à prefeitura de Americana, Maria Giovana Fortunato, apresentou nesta terça-feira (24) uma proposta inédita para a cidade: a criação do primeiro restaurante popular de Americana. O projeto visa oferecer refeições nutritivas e balanceadas a preços acessíveis, beneficiando especialmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com dados do Cadastro Único, mantido pelo Ministério da Cidadania, o número de famílias em extrema pobreza cresceu 34% em 2022. Para enfrentar esse cenário, o restaurante popular contará com valores simbólicos de refeições: o café da manhã será oferecido por R$0,50, e o almoço por apenas R$1,00.

Leia + sobre política regional

Fala Giovana

“Queremos que essa iniciativa seja acessível a todos. Garantir a alimentação de quem mais precisa faz parte do nosso projeto, e com o restaurante popular vamos assegurar que todos possam se alimentar de forma digna e saudável”, destacou Maria Giovana.

Além de atender à população de baixa renda, o projeto também busca fortalecer a economia local, ao priorizar a compra de produtos frescos e regionais de pequenos agricultores. Outra ação prevista é a contratação de merendeiras da cidade. “Estamos planejando uma rede de apoio, onde o restaurante não apenas alimenta a população, mas também valoriza nossos produtores locais e as merendeiras. É uma ação que beneficia toda Americana”, finalizou a candidata.

O restaurante popular é um compromisso concreto de Maria Giovana com a melhoria da qualidade de vida em Americana, reforçando seu empenho em apresentar soluções inovadoras para os desafios sociais da cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP