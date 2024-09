Debate da EPTV Campinas vai ter Dario, Tourinho e Zimbaldi

O Grupo EP, conglomerado de mídia no interior paulista e sul de Minas Gerais, realiza, como parte de sua maior cobertura eleitoral, um debate entre os candidatos à Prefeitura de Campinas (SP), no dia 03 de outubro, às 22h, após a novela “Mania de Você”.

O embate será exibido ao vivo pela EPTV Campinas e transmitido no portal g1 Campinas, CBN Campinas e site do portal acidade on Campinas. Participam do debate os candidatos a prefeito de Campinas de partidos com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, conforme preconiza a Lei 9.504/97, e que não tenham impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum, para participar presencialmente. São eles: Dário Saadi (Republicanos), Pedro Tourinho (PT) e Rafa Zimbaldi (Cidadania).

Gabriela Delman, gerente de jornalismo da EPTV Campinas, destaca que o debate é uma ferramenta extremamente eficaz para que os candidatos se aproximem dos eleitores e expliquem de forma clara e objetiva as suas propostas para o município.

“O debate é um espaço de confronto de ideias, onde os candidatos podem expor seus projetos para a cidade. Promover esse encontro e transmitir para o grande público é uma oportunidade para que os eleitores comparem os planos de governo e decidam quem vai representá-los melhor nos próximos quatro anos. Todos ganham com isso”, diz.

Dinâmica do debate

O debate será baseado em perguntas entre os candidatos, com ênfase no aprofundamento do programa de governo de cada um.

O debate terá 4 (quatro) blocos.

As perguntas serão feitas de candidato para candidato.

Haverá dois blocos de perguntas de tema livre e dois blocos com perguntas de tema determinado. O último bloco será de tema determinado e considerações finais dos candidatos. Da seguinte forma:

1º bloco: Perguntas com Tema Livre;

2º bloco: Perguntas com Tema Determinado;

3º bloco: Perguntas com Tema Livre;

4º bloco: Perguntas com Tema Determinado e Considerações Finais.

Nos blocos de tema livre, o tema da pergunta é de livre escolha do candidato que vai perguntar. Já nos blocos de tema determinado, poderão ser sorteados 10 temas, dentre eles: Saúde, Educação, Emprego e Renda, Mobilidade, Habitação, Segurança Pública (Guarda Municipal), Lazer e Cultura, Sustentabilidade (Meio Ambiente), Saneamento Básico, Infraestrutura. Cada tema será sorteado uma única vez por bloco.

Em cada bloco, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta; Cada candidato pode ser escolhido uma vez para responder.

Os tempos de pergunta e resposta serão os mesmos em todos os blocos: 30 segundos para fazer a pergunta; 1 minuto e 30 segundos para resposta; 1 minuto para réplica; e 1 minuto para tréplica.

Cada candidato terá 2 minutos para as considerações finais, em ordem previamente estabelecida por sorteio.

Serviço – Debate Campinas

Data: 03 de outubro

Hora: 22h

Transmissão: EPTV Campinas, g1 Campinas, rádio CBN Campinas e site do portal acidade on Campinas

