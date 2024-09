O candidato a prefeito de Sumaré, Willian Souza (PT), e o seu vice Décio Marmirolli (União) inauguraram na noite de terça-feira (24) o comitê de campanha da região central. Localizado na Avenida Rebouças, número 2.220, o espaço servirá como ponto de encontro para atividades de mobilização e distribuição de material no Centro. Até o momento, a campanha Ação e Coração já inaugurou 7 comitês espalhados por todas as regiões da cidade.

Primeiro a fazer o uso da palavra para apoiadores e candidatos a vereadores e vereadoras da coligação Unidos por Sumaré, Décio Marmirolli lembrou sua longa trajetória na política e sua ligação com a região.

“Nasci em Sumaré e passei a vida toda morando na região central. O Centro me elegeu seis vezes consecutivamente para ocupar o cargo de vereador e eu tenho muito orgulho de ser um representante dessa região tão importante para o município. Mais uma vez, conto com o carinho e o apoio daqueles que sempre confiaram no meu trabalho sério e dedicado para vencer as eleições, agora como vice-prefeito do melhor time de Sumaré”, disse Marmirolli.

Willian Souza agradeceu a presença de apoiadores e afirmou que o Centro é uma região estratégica para a campanha que ele lidera. Reforçou a importância de ter Décio Marmirolli como vice e se mostrou otimista com a reta final até a eleição do dia 6 de outubro.

Fala Willian

“Queremos conversar com todo mundo, da periferia ao Centro, é o que temos feito ao longo desses anos. A vinda do Décio para somar em nosso projeto é prova de que estamos preparados para governar Sumaré para toda a sua população, sem distinção de qualquer natureza, porque o que nós queremos é cuidar de gente, e fazer a nossa cidade subir de patamar na saúde, na educação, na segurança, no cuidado com o meio ambiente. A região central é muito importante para nós, e temos sentido nas ruas o carinho com a nossa campanha. Somos gratos pela recepção positiva do Centro e vamos, nessa reta final, intensificar nossa presença em todas as regiões para conversar com as pessoas e apresentar nossas propostas”, finalizou.

Além do comitê do Centro, a coligação Unidos por Sumaré, formada por PT, União Brasil, PCdoB, PV, PDT, PSB, PRD e Avante, já inaugurou comitês regionais no Picerno, Maria Antônia, Nova Veneza, Área Cura e dois no Matão.

