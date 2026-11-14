Hoje 1a dama de Campinas, Giovana Fortunato (PDT) voltou a mencionar Americana em suas postagens e jogar peso no marido Dario Saad (Republicanos) que governa a maior cidade do interior paulista há 6 anos.

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GF foi criticada por aparecer ‘apenas nas redes sociais’ quando ofereceu ajuda e apoio à cidade ‘na qualidade de 1a dama’ da quase vizinha. Seu marido é hoje presidente do CD da RMC (Conselho da Região Metropolitana da Campinas).

Giovana, partido e 2028

Muito se especula no meio político de Americana se Giovana mais Dário teriam peso suficiente para garantir a ela a legenda do Republicanos na cidade. O partido tem em sua base a vereadora Jacira Chávare e o empresário Ricardo Molina- que foi candidato a deputado estadual este ano.

A não eleição de Molina e Dário no comando da RMC podem pesar em favor de GF, mas ela ainda precisaria convencer a base do partido e garantir mais partidos para ter uma candidatura mais sólida e à direita em Americana 2028.

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