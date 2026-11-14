Jhenyfer Duran Pelissari, de Americana, anunciou nesta sexta-feira (13) que venceu a leucemia pela segunda vez. Diagnosticada aos 5 anos, enfrentou três anos de tratamento, mas a doença retornou em 2024.

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Conhecida pelos títulos conquistados em concursos de beleza, a adolescente agora celebra uma nova vitória.

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Em dezembro, participará de uma campanha de arrecadação de brinquedos e doces para crianças em tratamento contra o câncer.

Fernanda Daniel | Novo Momento

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