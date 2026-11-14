Bola rola- O futebol varzeano de Nova Odessa entra em campo para um fim de semana repleto de emoção. Promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, o Campeonato Municipal de Futebol Amador agita o gramado do tradicional Estádio Natal Gazzetta (Campo do Progresso) com uma maratona de partidas válidas pelas 1ª, 2ª e 3ª Divisões, entre sexta-feira, sábado e domingo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP



Onde a Bola rola-

A bola começa a rolar na noite de sexta-feira (13), com os jogos das quartas de final da 1ª Divisão — a elite do futebol amador novaodessense: Desportivo Déli e A.A. Matsubara jogam às 19h15 e, na sequência, o E.C. Triunfo enfrenta o Unidos Santa Rosa, às 21h15.

No sábado (14), o foco se volta para a grande final da 3ª Divisão entre Íbis e Império F.C. A partida decisiva acontece às 16h.

Já no domingo (15), é a vez das equipes da 2ª Divisão (Segundona) protagonizarem rodadas duplas e confrontos válidos pelas semifinais. O duelo entre Rayo Valecano e Klavin F.C. é às 8h, e Independente JD Alvorada e Independente E.C. se enfrentam às 10h.

“Tradicionais equipes do município entram em campo buscando pontos preciosos na tabela e a consolidação rumo às fases eliminatórias, ou até a briga pelo título, que é o caso da Terceirona. Tanto os jogos diurnos quanto os noturnos têm atraído os torcedores, dando o tom de competitividade que marca o torneio”, destacou o secretário municipal de Esportes, Angelo Foroni.

Para o secretário-adjunto, José Henrique de Carvalho, a realização simultânea das três divisões fortalece a integração comunitária e mantém viva a tradição da modalidade na cidade. “É muito gratificante ver as famílias ocupando as arquibancadas do Campo do Progresso para apoiar os times dos seus bairros. O objetivo da Secretaria de Esportes é justamente oferecer uma estrutura organizada e gratuita para valorizar os atletas locais e manter a chama do futebol amador cada vez mais acesa em Nova Odessa”, afirmou.

Leia + sobre esportes