O Banco do Brasil realiza leilão com 206 imóveis disponíveis no dia 17 de novembro em todo o Brasil. Essa é a terceira oferta da campanha “Aceita BB?”, que permite que qualquer pessoa compre imóveis sem valor mínimo de lance diretamente no portal SeuimóvelBB (https://seuimovelbb.com.br/).

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Em São Paulo, serão ofertados 21 imóveis nas cidades de Araçatuba (2), Bauru (1), Botucatu (1), Cajamar (1), Igarapava (1), Itapetininga (1), Limeira (1), Penápolis (1), Ribeirão Preto (3), Santa Fé do Sul (1), Santo André (1), São Bernardo do Campo (1), São José dos Campos (1), São Paulo (2), Sorocaba (1), Tupi Paulista (1) e Valparaiso (1).

Depois desta edição, haverá uma última ação da campanha no dia 27 de novembro. Além disso, as unidades não vendidas nas quatro edições do leilão seguirão recebendo propostas de interessados pelo site, até o dia 15 de dezembro, data de encerramento da campanha.

“O portal SeuimóvelBB reforça o potencial da iniciativa para ampliar oportunidades de negócio aos clientes, tornar o processo mais acessível e contribuir para uma comercialização cada vez mais dinâmica dos ativos imobiliários do Banco”, afirma Edson Martins da Silva, executivo da Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do Banco do Brasil.

“Com oportunidades espalhadas por diferentes cidades e um processo de negociação prático, digital e acessível, a iniciativa conecta compradores a imóveis que atendem a diversos perfis, ao mesmo tempo em que impulsiona o mercado imobiliário”, afirma Priscila Requejo, superintendente do Banco do Brasil na Grande São Paulo.

“A campanha abre novas portas para quem sonha em conquistar um imóvel ou fazer um bom investimento no estado”, complementa Délio Cirino, superintendente do Banco do Brasil no interior de São Paulo. Desde 2021, o portal vem consolidando a comercialização digital e já negociou mais de 7 mil imóveis do Banco, movimentando cerca de R$ 1,6 bilhão em vendas.

Os números reforçam a relevância da plataforma na ampliação do acesso a oportunidades de aquisição de imóveis em todo o país.

Como funciona o leilão?

A modalidade “Aceita BB?” permite que o interessado apresente, online, uma proposta de compra para o imóvel de sua escolha. Nessa modalidade, o bem é ofertado pelo Banco sem valor mínimo declarado para negociação. Basta acessar o portal e selecionar o imóvel de interesse.

Em seguida, é direcionado à página na internet da empresa parceira responsável pela comercialização, na qual realiza seu cadastro e apresenta sua proposta de compra ou participa do leilão simplificado.

Após o envio da proposta, o Banco realiza a análise da oferta. Caso a proposta seja aprovada pelo BB, a empresa parceira conduz a formalização da negociação junto ao comprador.

O portal seuimovelbb.com.br é a plataforma oficial do Banco para divulgação de imóveis disponíveis para comercialização. Os interessados podem consultar oportunidades em todo o país e acessar a empresa parceira responsável pela condução operacional dos processos de venda, recebimento de propostas e formalização das negociações.