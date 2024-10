GOL inicia voos Brasília Buenos Aires a partir de janeiro

Brasília- A GOL Linhas Aéreas, principal Companhia Aérea do País, anuncia que lançará no dia 7 de janeiro de 2025 uma nova rota para intensificar ainda mais as ligações entre o Brasil e a Argentina, o mais importante mercado internacional da empresa.

Com 5 frequências semanais diretas, os voos entre o aeroporto de Brasília (BSB), onde a GOL lidera a oferta de voos internacionais, e o aeroporto de Ezeiza (EZE), em Buenos Aires, têm como premissa fomentar o turismo no Distrito Federal (DF) e no vizinho estado de Goiás e ampliar o leque de destinos a que os argentinos terão rápido acesso no relevante hub da capital brasileira.

A nova rota será operada às terças, quartas, sextas, sábados e domingos, tanto a ida quanto a volta. Argentinos que pousarem no DF poderão se destinar com comodidade a cidades como Manaus (MAO), Belém (BEL), Boa Vista (BVB), Santarém (STM), Cuiabá (CGB), Rio Branco (RBR), Cruzeiro do Sul (CZS), Porto Velho (PVH), Palmas (PMW), Teresina (THE), São Luís (SLZ), Goiânia (GYN), Salvador (SSA), Recife (REC), Fortaleza (FOR), Belo Horizonte/Confins (CNF), Natal (NAT|), João Pessoa (JPA) e Maceió (MCZ), entre outras. Portanto, as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste se beneficiarão do novo voo como meio de incrementar o desenvolvimento do turismo. [Veja tabela de frequências e horários mais abaixo].

No caso das conexões internacionais aqui no Brasil, os Clientes oriundos de Buenos Aires terão no hub da GOL em Brasília ligações ágeis com as cidades da Flórida atendidas pela Companhia, Miami (MIA) e Orlando (MCO), além de Cancún (CUN), cujos voos iniciarão no próximo dia 10 de dezembro, e Bogotá (BOG), capital da Colômbia, a partir de 4 de fevereiro de 2025.

Já os brasilienses e goianos, em viagens de lazer ou negócios, encontrarão no aeroporto de Ezeiza facilidades para se conectar a localidades do interior argentino.

“Com esta nova rota da GOL entre o Brasil e a Argentina, partindo do ponto central do País, Brasília, brasileiros e argentinos só têm a ganhar. A GOL já dispõe de múltiplas conexões com o país vizinho a partir do Sudeste, do Sul e do Nordeste. Agora, é a vez do Centro-Oeste também usufruir dessa ligação, que tem tudo para atrair cada vez mais argentinos para que descubram os encantos da região, com a possibilidade, ainda, de se deslocarem para destinos do Norte e do Nordeste. Brasília será a 11ª cidade brasileira com voos diretos da GOL para Buenos Aires”, afirma Bruno Balan, gerente executivo de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

“A Argentina é, historicamente, o país que mais emite turistas internacionais a diversos estados brasileiros, e a ampliação da disponibilidade de voos para este público representa um novo impulso à chegada de visitantes estrangeiros ao território nacional. Essa iniciativa se soma aos esforços do Governo Federal para favorecer a visibilidade dos atrativos do Brasil e transformá-lo em um importante destino turístico no cenário regional e global”, ressalta o ministro do Turismo, Celso Sabino.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirma: “A expansão da malha aérea tem sido impulsionada pelo contínuo esforço do Ministério de Portos e Aeroportos, que trabalha em prol do turismo através do diálogo constante com as companhias aéreas e de iniciativas para o desenvolvimento da aviação. O aumento da conectividade entre o Brasil e Argentina é fundamental para ampliar o número de visitantes ao nosso País, gerando emprego e renda ao turismo brasileiro”.

“Brasília é um grande hub brasileiro, com um dos melhores aeroportos do mundo, e o único com ligação direta para todas as demais capitais do País. O Governo Ibaneis Rocha acredita que promover o turismo internacional traz desenvolvimento e melhorias para a cidade e seus habitantes. Esse novo voo internacional comprova que estamos no caminho certo e nos fortalece para continuar na busca por novas rotas internacionais para o DF”, considera o secretário de Relações Internacionais do Distrito Federal, Paco Britto.

“A GOL nasceu em Brasília. Desde o lançamento de seu primeiro voo passamos a ter uma parceria incrível que vem se fortalecendo ao longo dos anos. Há tempos nos orgulhamos de ser um hub doméstico GOL, e hoje podemos dizer que somos também um hub internacional, conectando 30 destinos nacionais (dois com escalas e 28 diretos) a 5 destinos nas Américas. Com o voo para Buenos Aires, vamos além da conexão com o Brasil e passaremos para uma nova etapa, conectando Argentina com Colômbia, México e EUA”, diz Daniel Dumaresq, gerente de Negócios Aéreos da Inframerica.

Rio-Buenos Aires: nova opção de voo direto, cinco vezes por semana

A GOL, que já lidera a oferta de voos internacionais no Rio de Janeiro, passa a oferecer, também a partir de 7 de janeiro de 2025, um novo voo entre o Aeroporto Internacional Tom Jobim – RIOgaleão (GIG) e o aeroporto de Ezeiza (EZE), em Buenos Aires. Dessa forma, intensifica-se a já potente ligação entre a Argentina e o Brasil, tendo como ponto focal um destino consagrado entre os argentinos: a Cidade Maravilhosa e todo o litoral fluminense.

São 5 frequências semanais sem escalas, às terças, quartas, sextas, sábados e domingos, tanto a ida quanto a volta. O novo voo decolará de GIG às 22h45, pousando em EZE às 02h15. A volta acontecerá às 15h30, partindo de EZE, com aterrissagem no Rio de Janeiro às 18h25, de segunda-feira a domingo. Os voos da GOL são operados com as modernas aeronaves Boeing 737, que, em configuração internacional, têm capacidade para até 176 passageiros.

Os bilhetes entre Brasília (BSB) e Buenos Aires (EZE) e entre o Rio de Janeiro (GIG) e a capital argentina (EZE) já estão disponíveis no site e aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

GOL Premium Economy e benefícios

Todos os voos internacionais da GOL contam com opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, espaço no qual o Cliente conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, duas peças de bagagem despachadas gratuitamente, além de serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes e bebidas alcoólicas.

Os Clientes podem comprar passagens internacionais da GOL em dinheiro e acumular milhas da Smiles, o programa de fidelidade da Companhia com a mais completa plataforma de viagem, ou resgatar passagens pelos canais da Smiles utilizando suas milhas, ou ainda na opção Smiles & Money, que junta milhas com dinheiro. Atualmente, a Smiles conta com mais de 50 parceiros em 160 países que voam para mais de 1.600 destinos.

Confira, abaixo, as frequências e os horários dos voos:

Brasília (BSB) – Buenos Aires (EZE): a partir de 7/01/2025

Rio de Janeiro (GIG) – Buenos Aires (EZE): a partir de 7/01/2025