GoodBom abre inscrições para corrida de rua em Sumaré

A nova edição da corrida ‘GoodRun’ de Sumaré está com inscrições abertas para as provas de corrida de 5km e 10km, além de uma caminhada de 5km. O evento tradicional, realizado pelo GoodBom Supermercados, teve início em 2019, com objetivo de promover a saúde e conexão entre os moradores.

A iniciativa espera reunir 1.400 atletas amadores da região metropolitana. A largada acontecerá às 7h00, em frente ao Centro Esportivo Vereador José Pereira, na Avenida Rebouças, próximo a loja do GoodBom Supermercados.

Para Alice Vieira Miranda, Diretora de Tecnologia e Comunicação da rede GoodBom Supermercados, o evento promovido pela rede já virou um marco para os corredores.

“Desde a nossa última realização, recebemos uma demanda carinhosa de consumidores e atletas por uma nova edição na cidade. Este ano, decidimos aumentar o número de inscritos para que mais pessoas possam participar deste evento, que é tão benéfico para a saúde e para a socialização dos moradores. O GoodBom valoriza oferecer produtos de qualidade que garantam a saúde dos nossos clientes em todos os sentidos e a corrida vem para reforçar nosso compromisso com a cidade,” completa Alice.

Para participar da corrida, basta ter no mínimo 16 anos e se inscrever pelo link. O valor da inscrição é R$ 90 reais para a caminhada e R$ 100 para a corrida. Aqueles que se enquadram como PCD (Pessoa com Deficiência) e pessoas acima dos 60 anos pagam meia.

Todos os atletas receberão um kit oficial contendo produtos de grandes marcas, que vão desde itens da linha fit de alimentação até produtos de higiene e beleza.

Além disso, cada participante que completar o circuito receberá uma medalha de participação. Os cinco primeiros colocados serão premiados com troféus, inclusive, por categoria e idade, garantindo que todos os atletas tenham a chance de ser reconhecidos por seu desempenho.

Durante todo o circuito, os participantes contarão com assistência médica tanto na largada quanto na chegada, além de banheiros químicos e pontos de hidratação ao longo do trajeto.

Fiscais estarão presentes para orientar os corredores e a segurança será garantida pelos órgãos competentes do município. A retirada dos kits acontece na véspera da prova, na loja do GoodBom Supermercados, localizada na Av. Rebouças, 2505, Centro de Sumaré – SP.

Sobre o GoodBom

O GoodBom é uma rede de supermercados que atualmente possui 13 lojas, distribuídas em 7 cidades: Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, Mogi Mirim, Monte Mor, Campinas e Mogi Guaçu, e conta com mais de 2000 colaboradores.

A tradição do GoodBom, que possui mais de 90 anos de história e vem crescendo de maneira gradativa e sustentável, mantém o compromisso de excelência junto aos seus consumidores e sociedade por meio do atendimento e estrutura de suas lojas, pelo modelo inovador do e-commerce, que oferece mais comodidade para que seus clientes façam suas compras on-line, diretamente da plataforma digital.

Além dos diversos projetos e apoios nas áreas social, cultural e esportiva.

