Polícia pede bafômetro, trio foge, mas termina pega em Sumaré

Durante Operação Direção Segura realizada pelo Policiamento Rodoviário na noite deste domingo, foi selecionado o veículo Fiat Uno para fiscalização. Ao ser ofertado ao condutor o teste do Etilômetro (bafômetro), o mesmo empreendeu fuga, iniciando-se um acompanhamento pelas viaturas e equipes. Mesmo através da ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, o condutor não obedeceu e continuou fugindo.

Diante do fato, a ocorrência foi transmitida à rede de rádio do Policiamento Territorial para apoio no acompanhamento, pois o veículo adentrou a área urbana e dispensou uma sacola com 12 papelotes de substância aparentando ser cocaína.

O acompanhamento prosseguiu por diversas ruas e bairros do município de Sumaré, sendo por diversas vezes desrespeitado as leis de trânsito, seja em alta velocidade pela contramão de direção, calçadas, passagem pelo sinal vermelho e sinalização de PARE.

Mais notícias da cidade e região

Pela rua Curitiba, altura do número 62, os indivíduos pararam o veículo e iniciaram fuga a pé, acompanhados pelas equipes por entre as casas e uma mata, quando enfim foi realizada a captura de três indivíduos.

Durante busca pessoal foi encontrado no bolso do condutor do veículo, a quantia de 6.300 reais em espécie. Ainda no veículo também foi encontrada certa quantidade de entorpecente e mais 72 reais dentro da carteira pertencente ao genitor do condutor.

Durante entrevista, o condutor do veículo confessou que a droga era sua e que seria usada no tráfico. Já o dinheiro e o veículo, informou que eram do seu pai, e estavam em sua posse sem o seu consentimento.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos indivíduos e encaminhados ao Plantão Policial de Sumaré pelos indícios dos crimes dos Artigos 306 do CTB e Artigo 33 da Lei 11.343/2006, além das medidas administrativas referentes ao artigo 165 do CTB.

No Plantão Policial, o Delegado tomou conhecimento dos fatos e providenciou as medidas cartorárias pertinentes, permanecendo o condutor do veículo preso e as outras duas partes liberadas.