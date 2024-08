Nenê Réstio quer voltar a ser vereador

Nenê Réstio, polêmico ex-vereador de Nova Odessa, quer voltar a ocupar uma cadeira na Câmara da cidade.

Depois de passar por um período de dificuldades no âmbito pessoal, ele voltou para a cidade e foi para o time do ex-prefeito Bill Vieira (PL).

Nenê Réstio e as polêmicas

Nenê sempre foi envolvido em polêmicas e cenas jocosas da vida de Nova Odessa. Ele foi diretor de esportes da cidade e deu um tchibum nas piscinas públicas na década passada.

Mas a maior polêmica envolvendo seu nome tem a ver com as cinco saídas da cidade. Nenê diz que se sente tranquilo e quer mesmo voltar a ser vereador.

Ele tem ido a Brasília com certa frequência conhecer mais da política do planalto central e promete que vai colar a imagem este ano na do ex-presidente Bolsonaro.

