Preso do carneiro furtado e morto era pré-candidato a vereador

O homem preso em flagrante por ter furtado e matado um carneiro no último sábado (3) é o pré-candidato a vereador em Santa Bárbara d’Oeste pelo partido Agir, Cícero Luis Martins dos Santos, o Cição.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o proprietário do carneiro teria recebido um vídeo que mostrava o animal sendo morto com crueldade. Nas imagens, outros homens, além de Cícero, aparecem rindo da situação enquanto tiram a vida do animal. A Guarda Municipal de Santa Bárbara chegou ao local e flagrou Cícero e seus amigos fazendo um churrasco do animal.

SAIBA MAIS: Homem vai preso após furtar e matar carneiro em Santa Bárbara

Ainda segundo o BO, Cícero afirmou que havia ganhado o carneiro, mas a vítima, além de ter negado a informação, ainda afirmou que não autorizou a entrada de Cícero e seus amigos dentro de sua propriedade. Ao ser avisado que seria conduzido à delegacia, Cícero se recusou a obedecer a ordem e foi necessário uso de força moderada para encaminhá-lo.

Na delegacia, ele recebeu voz de prisão em flagrante e ficou preso, o que o impossibilitou de participar da convenção de seu partido, que aconteceu naquele mesmo dia, no período da tarde. Na ata, não há registro da presença de Cícero no evento.

O partido Agir faz parte da coligação do pré-candidato a prefeito Dr. José (União) e o pré-candidato a vice-prefeito Marcos Fontes (União).

Cícero pagou uma fiança de R$1500 e foi solto.