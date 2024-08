Micarla lança a música “Clima de desejo”

Leia + sobre Famosos, artes e música

Dando início a uma série de lançamentos, a cantora e compositora Micarla lançou no último mês de julho a música “Clima de desejo”. A romântica canção é uma composição de Sóstenes Ramalho, que também assina a produção musical e a direção do clipe. Ainda neste semestre, a artista irá lançar outras três faixas inéditas.

Clima de desejo:

https://www.youtube.com/watch?v=TWlzwOz-G0k

Plataformas digitais:

https://sndo.ffm.to/7jy7xm4

Micarla, carioca natural da cidade de Duque de Caxias, vem ganhando cada vez mais destaque nas redes sociais interpretando grandes sucessos da música sertaneja, além de suas músicas autorais que são sucesso nas principais plataformas de distribuição digital, como “Agora é meu ex”, “Tome juízo”, “Carência com bebida”, “Me valorizei”, “Amiga que é parça”, “Já te esqueci pode acreditar” e “Me valorizei”.

MICARLA

Micarla começou a cantar profissionalmente aos 13 anos de idade e desde então, é apaixonada pela música sertaneja, com um EP nas plataformas digitais, lançado em 2021, intitulado “I Love Sertanejo” para iniciar sua carreira profissional, obteve uma estreia surpreendente. Micarla já se apresentou em vários eventos sertanejos, inclusive na Festa do Peão de Barretos no ano de 2018, onde foi bem recebida e uma das revelações da festa.

Micarla tem como principais influências na música sertaneja, as duplas Milionário & José Rico e Chrystian & Ralf e a cantora Roberta Miranda. Eclética, ela também interpreta outros estilos musicais e é simpatizante de vários gêneros como a mpb, onde tem a cantora Elis Regina como grande referência artística.

A artista já participou também de shows com grandes nomes da música sertaneja como Henrique & Juliano, Bruno & Marrone, Mano Walter, Zé Neto & Cristiano entre outros. Preservando sua origem e raízes simples, Micarla segue com a bagagem de quem domina a arte de compor, tocar e cantar, conquistando cada vez mais seu espaço, sempre com muito carisma e seu único jeito de ser.

Para ouvir suas músicas e conhecer um pouco mais de Micarla, acesse as redes sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/micarlavoz/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

Facebook: https://www.facebook.com/micarlavoz?mibextid=9R9pXO

Youtube: https://www.youtube.com/@Micarla?si=Fokb7K0_E-ZY2dtb

TikTok: https://www.tiktok.com/@micarlavoz?_t=8gpjI3cCypR&_r=1

Spotify: https://open.spotify.com/intl-pt/artist/4gEox4bBs8doVfcNtcrJY7?si=pgwr_s9CTQ2z6uJq88I_MA&utm_source=copy-link&utm_medium=copy-link&_branch_match_id=1261258910227902712&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXLy7IL8lMq9TLyczL1k92DXINMTZOSnFNAgCG2zpaIAAAAA%3D%3D&nd=1&dlsi=350a6ee7b7d342c3

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP