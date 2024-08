Homem vai preso após furtar e matar carneiro em Santa Bárbara

Neste sábado (3), um homem foi preso após furtar um carneiro e matar o animal no bairro Cidade Industrial, em Santa Bárbara d’Oeste. A ação foi realizada pela Guarda Municipal de Santa Bárbara em conjunto com a equipe Cadeia para Mais Tratos, do delegado Bruno Lima, representada pela ativista Roberta Lima.

Segundo informações, o proprietário do carneiro teria recebido um vídeo que mostrava o animal sendo morto com crueldade. Nas imagens, outros homens, além daquele que praticou o furto, aparecem rindo da situação enquanto tiram a vida do animal.

Mais notícias da cidade e região

Os guardas municipais chegaram ao local e encontraram o carneiro sendo assado. O homem resistiu à prisão e os “amigos” o apontaram como o responsável pelo furto. A vereadora Kátia Ferrari também esteve no local.

O delegado, Dr. Bruno Ramaldes Pupim, ratificou a voz de prisão em flagrante pelos crimes de furto, maus tratos a animais e resistência.