Corre com seu pet? Confira cuidados necessários

Cada vez mais, os pets estão inseridos em atividades do dia a dia de seus tutores, incluindo caminhadas e corridas. Contudo, é essencial tomar certos cuidados para garantir o bem-estar e a segurança dos animais durante essas atividades. Confira dicas importantes para proteger seu animal de estimação ao praticar exercícios:

Hidratação: importante certificar-se de que o cão esteja bem hidratado antes e durante o evento.

Alimentação: evite alimentá-lo momentos antes da corrida para que o animal não fique com desconforto gástrico.

Condições físicas: garanta que o pet esteja apto para participar da atividade. Faça várias pausas e ofereça água. É muito importante que ele possa descansar mais ao longo da caminhada.

Conforto e equipamentos adequados: o ideal é priorizar coleiras e guias confortáveis e seguras. O uso de peitoral é mais indicado que coleiras de pescoço.

Temperatura: preste atenção à temperatura do asfalto para evitar queimaduras nas patas de seu cão; aplique protetor solar nas regiões com pouca pelagem como focinho, plano nasal, orelhas, barriga, virilhas e axilas.

Agora que você já sabe dessas informações, está mais preparado para participar, ao lado do seu melhor amigo, da 3° edição da Cachorrida, maior corrida de cachorros do Brasil, que acontece dia 28 de setembro, em Vila Velha, Espírito Santo. O evento antecede a tradicional corrida de rua 33ª edição da 10 Milhas Garoto.

A iniciativa promove a participação em dupla em duas modalidades: “corrida” e “caminhada”, ambas com distância aproximada de 1.609m.

Sobre a Dez Milhas Garoto e Pets

Em 2024, a Dez Milhas Garoto celebra 33 anos, oferecendo um dos percursos mais bonitos do Brasil, passando por pontos turísticos famosos do Espírito Santo. A prova começa na Avenida Dante Michelini, em Vitória, e termina em frente à fábrica da Garoto, em Vila Velha.

Esperamos a participação de 16.000 pessoas na Dez Milhas Garoto, além de 3.000 crianças e jovens na Corrida Garotada e 900 duplas na Cachorrida. Não perca essa oportunidade de viver um momento inesquecível com seu pet!

