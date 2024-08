Polícia apreende 22 aves silvestres dentro de ônibus em Sumaré

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária e o 1° BAEP apreendeu 22 aves silvestres dentro de um ônibus interestadual em Sumaré, no último sábado.

Equipes em fiscalização pela Rodovia Anhanguera (SP-330), por volta das 10h, com vistas a ilícitos penais, abordadou um ônibus pertencente a empresa LC TURISMO, com itinerário de São Paulo-SP x Pedra Branca-CE.

Durante busca no interior do ônibus, mais precisamente na poltrona 40, foi localizada uma bolsa de tecido, fechada, na cor preta, sem identificação. Os passageiros foram indagados sobre a propriedade, mas ninguém se manifestou. O motorista também alegou desconhecer a procedência.

Ao abrir a bolsa, foram encontrados 22 pássaros (identificados posteriormente da espécie “canário da terra”) em uma gaiola pequena .

O motorista (sem antecedentes criminais), juntamente com os pássaros, foi conduzido até o Plantão Policial para medidas cartorárias, onde foi elaborado o Auto de Apreensão e Boletim de Ocorrência com base no artigo 29 da Lei 9605/98, sendo o motorista qualificado como testemunha e liberado.

Os animais foram encaminhados para um órgão responsável na cidade de Campinas. Ninguém foi preso.